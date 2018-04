Bomberos no tiene herramienta para combatir incendios

Mocorito, Sinaloa.- La temporada de calor apenas empieza, lo fuerte está por venir y Bomberos de Mocorito ya está sufriendo ante los incendios forestales que se han presentado en varias zonas, pues no cuenta con las herramientas necesarias ni el material humano considerable para combatirlos sin que ocasionen daños de consideración al medio ambiente.

Valentín Alapizco Arce, coordinador de Protección Civil y comandante de Bomberos, reconoce que en días pasados, debido a la gente que corta panales de abejas para extraer la miel, se presentaron tres hechos casi al mismo tiempo y lamentablemente solo pudieron acudir a uno.

“Por tener zona serrana entramos en la Comisión de Incendios Forestales a nivel estado y nos prendió los focos rojos la oleada que se vino en Badiraguato, ya que en Mocorito también se da este problema.

Ahorita nos está dando mucha batalla la sindicatura de El Valle, ya que los que cortan panales dejan prendido y eso ocasiona un incendio entre el monte algo fuerte. Hemos tenido el reporte de tres hechos en un día, en distintas zonas (El Cerro del Gallo, en Higuera de los Vega, en El Mezquite y en los límites del ejido El Valle con Milpa de los González), y desafortunadamente por falta de equipo adecuado solo pudimos ir a uno de ellos, ya que eran en lugares muy inaccesibles y no se atienden de la misma manera que un incendio estructural, ya que no se utiliza agua, ahí no entran las bomberas, es de que los muchachos vayan a pie, a trabajar duro con palas, güingos, machetes y otras cosas, haciendo veredas para cortarle el avance".

"En muchas ocasiones la misma Conafor nos recomienda de que es bueno que se quemen ciertas zonas para que salga nueva vegetación y no se acumule más 'combustible' para cuando se llegue la sequía, que es cuando más seco está el monte grande y pueda ocasionar un daño mayor. Cuando vemos que el incendio forestal amenaza con llegar al poblado, rápido mandamos una unidad para que esté al pendiente, pero le pedimos a la ciudadanía que nos apoyen en ir a apagar el incendio en cuanto inicie”, manifestó Valentín Alapizco Arce, comandante de Bomberos.