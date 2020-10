Bomberos subestación Pericos, Mocorito se ahoga en deudas

Mocorito, Sinaloa.- El comandante de Bomberos en el municipio de Mocorito, Valentín Alapizco Arce, asegura que en estos momentos la subestación ubicada en la sindicatura de Pericos atraviesa un muy complicado momento financiero y podría quedarse sin energía eléctrica en los próximos días a raíz de que la CFE ya les mandó notificación de que si no cubren el pago de tres recibos pendientes a la brevedad posible procederán a realizar dicha acción.

Alapizco Arce detalla que no solo le deben alrededor de 10 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad sino que también lamentablemente arrastran pendientes en sueldos a empleados y por si esto fuera poco desde hace mucho tiempo no le han podido dar un abono a los proveedores. Además, los “tragahumo” rezan para que no se les descomponga alguna máquina o una importante herramienta porque ahí van a quedar arrumbadas debido a que no hay recursos para refacciones ni reparación.

“Las cosas está muy críticas porque el Gobierno del Estado no ha cumplido con nosotros, muestra de ello es que tiene un pendiente muy añejo con nosotros y eso nos está pegando muy duro porque de eso mantenemos la operación de Bomberos, de lo que nos da en donación el municipio y la aportación que tenemos cuando los mismo diputados dijeron que nos apoyara pero del Gobierno del Estado no está llegando tal recurso a las arcas de Bomberos y ahí sí esto nos está generando conflicto porque tenemos deuda con CFE, en nómina, en proveedores y realmente estamos sacando el trabajo con muchas carencias y a como se puede, con el combustible y la parte proporcional que nos da el municipio.

Ya comisión nos mandó la notificación de que tomará acciones de cortar el suministro en Bombero de Pericos debido a que tenemos dos recibos vencidos y el tercero está por llegar en estos días y la cuenta total pendiente, ya considerando los tres bimestres, oscila alrededor de los 10 mil pesos.

Sin duda estamos preocupados por lo que está pasando y por tal motivo estamos tocando puertas buscando recursos para sacar adelante la operatividad de la institución de auxilio, además estamos haciendo changuitos para que no se nos descomponga nada porque no hay la manera del cómo repararlo o de comprar la refacción que se necesita”, comenta Valentín Alapizco Arce, comandante de Bomberos en Mocorito y también titular de Protección Civil.