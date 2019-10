Brindar al paciente atención de calidad: Eduardo Bojórquez

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy se conmemora una fecha muy especial. Una oportunidad para homenajear a cada una de las personas que detrás de un uniforme blanco están dispuestas a darlo todo por salvar una vida y sanar: los médicos. En este Día del Médico se reconoce la invaluable y noble labor que realizan.

Eduardo Bojórquez Olguín fue el primer médico de su familia, pero curiosamente el anhelo de “ser doctor” no fue un anhelo de niño, sino más bien un acto del destino. Recuerda que cuando era adolescente un suceso lo marcó y en ese momento supo que podría ser médico. Así lo relata: “Mi papá cayó desmayado y no sabíamos qué hacer porque no sabíamos qué tenía, y nos asustamos. Fue eso lo que me alentó a dedicarme a esta profesión”. Ahora ya son 14 años de trayectoria como médico general, y lo más bonito de esta labor es atender los partos, “el poder recibir la vida”, cuenta.

Las jornadas laborales de los médicos son unas de las más agotantes. A veces en cada turno se reciben decenas de pacientes sin oportunidad de tener un descanso. El desgaste con el tiempo hace efecto, pero a pesar de esto el reto de todo médico es siempre procurar un buen trato, señala el profesional de la salud. Para él uno de los principios que distinguen a un buen médico es la atención humana.

Procurar ante todo brindar un buen trato, “porque no es lo mismo estar del otro lado y que te atiendan. Es ahí cuando se comprende la importancia de brindar una atención de calidad”, resalta.

“Ponerse en los zapatos del paciente” no siempre es fácil, pero eso hace la diferencia. Todos en algún momento hemos necesitado o necesitaremos a un doctor, y sin duda su calidez es lo que influirá a una pronta recuperación. Eduardo Bojórquez es consciente de que al ser más empáticos la atención que se le brindará al paciente será de calidad. Más allá de aliviar un dolor, curar una herida o atender un parto, “la calidad humana es lo primordial”, expresa.

Con esta reflexión para sus colegas el médico se despide: “Al atender hay que estar en el lugar del paciente y eso hará la diferencia”.