Brota fuga de agua en Palmarito Mineral

Guamúchil, Sinaloa.- En la comunidad de Palmarito Mineral perteneciente al municipio de Mocorito, aseguran quienes ahí viven que la escasez de agua es un problema muy constante, de igual manera denuncian que existe una fuga de agua en la cual ellos han tenido que trabajar de manera particular para detectar de donde proviene el problema, acción que no les ha dado resultados positivos porque por más que escarban no encuentran de donde se origina el dilema.

EL INICIO DEL PROBLEMA.

Fue alrededor de dos semanas fue cuando Melchor López se percató que junto a la carretera aledaña al poblado se trasminaba agua la cual iba a dar a una de las casas y debido a la gran cantidad que salía de ella ya hasta un charco se había hecho, ante el desespero de terminar con la incógnita como principal acción decidió acudir con la persona que cobra los recibos de agua para hacerle saber lo que estaba pasando, como respuesta el adulto mayor obtuvo que el debería de escarbar para decirles a ellos de donde provenía el agua.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

TRABAJOS.

Ante la respuesta de la encargada de cobranza de los servicios de agua de la comunidad y el desespero por llegar a una solución Melchor López decidió empezar a escarbar: “han sido más de tres días los que he estado escarbando en esta tierra dura, ellos dicen que si es la manguera que va para dentro de la casa uno tiene que pagarla, pero que si es el tubo grande que trae el agua la compañía del agua viene y lo arregla; quiero ver cuando se acabe el agua en este hoyo y así ver de donde se rompió” expresó el afectado.

Otros residentes del lugar explicaron que en algunos meses de lo que va del año no hubo agua hasta ahora con la presencia de las lluvias, para ser más precisos que en el mes de febrero se inicio con la escasez del agua.

ALTERNATIVA.

Los mismos pobladores del lugar expresan que en el tiempo que no hubo agua ellos tenían que acudir hacia el arroyo donde esta ubicado un pozo de donde sacan agua para darle de beber al ganado y que era mediante cubetas, garrafas y tinacos en lo que llevaban el vital liquido a sus hogares, el cual utilizan principalmente para sus actividades cotidianas.

TANQUE DE AGUA.

La Jmapam hace muchos años colocó el tanque donde se acumula el agua para distribuirla a los pobladores, pero quienes habitan en el poblado argumentan que el tanque ya no esta en buenas condiciones, ya que tira mucha agua.