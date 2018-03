Buen avance en la inclusión de las personas con down

Guamúchil, Sinaloa.- Con motivo de celebrar el Día de las Personas con Síndrome de Down, el Centro de Atención Múltiple 05 realizó una serie de actividades culturales. De acuerdo a la directora del plantel, María Dolores Gerardo Camacho, se han tenido a lo largo de los años avances significativos en la inclusión de estas personas tanto en el tema de educación como en lo laboral.



En lo que corresponde al CAM 05, se cuenta con 15 alumnos con síndrome de Down. Respecto al tema, la directora de la institución educativa, María Dolores Gerardo Camacho, comenta que en los últimos años se ha tenido avance en la inclusión de los niños y jóvenes; “antes los padres de familia tenían a sus hijos con síndrome de Down encerrados en sus casas, cuando ellos son personas que pueden adaptarse de manera rápida y eficientes a la sociedad y a las escuelas, son niños amorosos, inteligentes y logran desarrollar muchas habilidades, independientemente de las que la gente considera”.

En el CAM 05 se atiende en su mayoría a jóvenes que ya están en la edad de ser integrados al área laboral.

Aquí generalmente están los jóvenes -a quienes estaremos integrando al área laboral, aprenden a realizar piñatas, manualidades, actividades de panadería y otras acciones.

“Invito a los padres de familia a que incorporen a sus hijos a las instituciones, que son la ventana al área de las oportunidades, al crecimiento personal y a la educación".

A su vez mencionó que se cuenta con instalaciones adecuadas para brindar el buen desarrollo de los alumnos, lo que les garantizará contar con una mejor educación. Se mencionó también de parte de la directora que la mentalidad ha cambiado respecto al tema de las personas con síndrome de Down, “se pudiera decir que el 90 por ciento de personas con síndrome de Down que existen en el municipio acuden a la escuela, ya sea regular o a una escuela de educación especial”.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

Precisó que se ha venido trabajando en los modelos educativos y las escuelas ya son incluyentes, “los niños con síndrome de Down no ocasionan problemas al acudir a una escuela normal o especial, ya que son bien portados, día con día cuando acuden a clases buscamos el desarrollo de sus habilidades para incluirlos en las situaciones laborales, ya estamos trabajando en el tema con algunas empresas para poder concretar en un periodo no muy largo poder estar incorporándolos a algún trabajo, ellos ya están siendo capacitados y tienen las habilidades de poder hacer las cosas de muy buena manera.



Con la intención de preservar las costumbres y tradiciones se llevó un evento en las instalaciones, donde se conmemoro el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, “con mucho entusiasmo estamos celebrando el Día de las personas con síndrome de Down, a su vez aprovechamos y siempre festejamos el inicio de la primavera y el natalicio de Benito Juárez”.