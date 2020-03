Buscan apostarle a las fumigaciones con dron

Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de proteger al medio ambiente y, lo más importante, no ocasionar daños a terceros, mucho menos en la salud de las personas que habitan muy cerca de los cultivos, la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora está promoviendo y realizando al mismo tiempo las fumigaciones con dron en varios predios agrícolas.

Mario Urías Cuadras, presidente de dicha junta, manifiesta que poco a poco están innovando en tecnología y utilizando las herramientas adecuadas para no afectar lo que no se debe.

“Como en algunas ocasiones los aviones fumigadores, o incluso hasta los mismo tractores, rocían más de lo debido el agroquímico, sí se llegan a presentarse daños a terceros y eso es lo que no queremos, que no se perjudique al medio ambiente ni a las personas que viven en comunidades que están muy cerca de las parcelas, es por ello que estamos implementando el uso del dron fumigador y muchos productores han visto con buenos ojos esta innovadora herramienta.

Con el uso del dron vemos que se eficientan costos y el consumo de los agroquímicos, fertilizantes o foliares que se aplican vía aérea.

Actualmente estamos probando con varios agricultores de maíz y sorgo el uso de un dron que es especializado, pues el tractor ya no entra en la parcela, por lo crecido de la planta. No decimos que el uso de los aviones fumigadores sea malo, pero lo que pensamos es que algunos pilotos no toman las medidas preventivas adecuadas, rocían de más y se presentan inconformidades, como en algunos casos ya ha pasado. La idea es que cuando menos los lotes que están muy cerca de las comunidades o del río se fumiguen con dron y no con aviones, pues así seguro se reducirán en un 99 por ciento los daños.

El dron es algo que prácticamente apenas se está empezando a usar en la agricultura y seguro con el tiempo se van hacer más eficientes, pero por lo pronto el que se está utilizando puede fumigar entre 30 y 40 hectáreas por día, además, aplica alrededor de 10 litros de mezcla por hectárea.

El manejo del dron lo hacen dos personas especialistas para ello, pero sin duda es muy eficiente la aplicación que hace”, resalta Mario Urías.