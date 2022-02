Buscan apoyar a policías jubilados sin seguro Social en Angostura

Sinaloa.- El alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo, dio a conocer que han buscado tener una buena conclusión respecto al problema de falta de Seguro Social en policías jubilados, sin embargo, comentó que la respuesta obtenida no ha sido muy favorable, porque algunas de las personas involucradas no han participado en el proceso, no obstante, dijo que se encuentran dispuestos a trabajar con ellos.

Aclaró que las personas afectadas le habían señalado que tenían una gran necesidad por volver a tener este servicio, y se le propuso una salida, la cual consistía en que él mismo haría gestión para apoyarles con recursos o sostener el pago del 40 por ciento o pagarles en su totalidad.

Dijo que ante esto, solo una persona fue parte de esta propuesta, mientras que el resto no lo hizo. En este punto, dijo que esto parece indicar que su necesidad no era tan grande o no concordaron con la propuesta.

Agregó que recientemente se reunieron con los dirigentes sindicales, ya que es complicado reunirse con todos los del gremio, en busca de intercambiar ideas y conocer lo que realmente buscan.

Leer más: Mi sueño era poder ayudar a Salvador Alvarado: Efrén Gallardo

“Ya les mandamos una propuesta, en la que seguimos en la idea de seguir con ese pago que el Ayuntamiento hace para ayudarlos, no podemos conseguir dinero ni para que nos apoyen con ese 40 por ciento, mucho menos para que nos apoyemos de una manera total”, señaló.