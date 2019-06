Buscan evitar manifestaciones de los productores

Guamúchil, Sinaloa.- Por segunda ocasión se realizó una Asamblea de Actitudes Sustentables Por un Sinaloa Más Sano, donde un grupo de personas relacionadas con tema de la agricultura formaron El Consejo Ciudadano Ambientalista de la Región del Évora.

Cuentan con la ilusión de ponerle fin a las acciones que algunos productores han implementado, como lo es la toma de casetas es más bien por falta de organización y no se cuenta con la armonía de organización de la forma de producir.

Por lo tanto Bernardo Castro Medina, presidente de Eco Agro dijo, “Estamos impuestos a estirar la mano y recibió subsidios. Un agricultor que es sustentable puede ser mejor que con los subsidios, porque mejoran la vida al suelo, la labranza de conservación, no gasta tanto Diesel, abarata los costos de producción hasta un 50 por ciento y es redituable. Pero con esta forma de producir fácil, de fumigar y matar y que el productor no haga sus propias biofabricas, sus propios biofertilizantes, produce un caos que no termina. Otra agroquímicos, matan la vida del suelo, ellos ecosistemas, y llega el momento en que el productor no halla la puerta porque es muy caro producir bajo este sistema”.

Quienes si lo hacen, están contento y además reciben el subsidio es mejor, pero ellos producen con costos más baratos.

Una de las estrategias a implementar en el consejo es manejarse con las leyes y reglamentos que existen, que están y que no se aplican como debe de ser.

“Es despertar toda la reglamentación e irnos con los productores que no están haciendo las cosas como son. Porque algunos aplican muchos agro químicos y provocan cáncer”, dijo Bernardo Castro Medina.