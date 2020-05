Buscan gestionar apoyos para trabajadores informales

Guamúchil, Sinaloa.- El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región, Florencio Villa Gallardo, dio a conocer que se está trabajando desde la dirigencia nacional para gestionar recursos y de esta manera apoyar a los trabajadores que viven en la informalidad.

Villa Gallardo informó que en México, el líder nacional de la CTM, el senador Carlos Aceves del Olmo, busca llegar a un acuerdo para que se consigan apoyos tripartita para buscar ayudar y sacar adelante a los trabajadores informales en esta contingencia, buscando apoyos tanto económicos como en especie.

“Vamos a ver en qué se puede apoyar para sacar adelante esta contingencia que sabemos que no va a ser corta, que sabemos que va a ser larga, entonces tenemos que buscar la manera que de allá arriba, de la Confederación de Trabajadores de México, se bajen esos apoyos entre el Gobierno federal y el municipal, y cada quien en sus municipios, apoyar a nuestras gentes, eso es lo que se está haciendo”, dijo.

El líder cetemista señaló que el secretario general en México espera que se llegue a un acuerdo para que los trabajadores tengan algún beneficio para un caso como este, que prácticamente nunca se había visto, “hasta donde yo tengo conocimiento, nunca se había visto, como con la influenza, se tuvo ciertas precauciones pero no estuvo el desempleo tan mal como ahora, no cerraron restaurantes, no cerraron hoteles, no cerraron tantos centros de trabajo y que hoy queda mucha gente sin empleo y sin la manera de llevar el sustento y lo más necesario para su familia que es la alimentación”.