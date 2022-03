Buscan impedir el servicio de transporte no concesionado en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Con el fin de guardar la seguridad del personal de campo, el Delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa, Miguel Loaiza Pérez sostuvo una reunión con el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta para llegar a un acuerdo que vaya encaminado al cierre de servicios de los transportistas que no cuenta con la concesión del Estado.

“La idea es hacer equipo todos para que no se contrate a los famosos 'piratas'”, señaló Loaiza Pérez, esto debido a que representan un riesgo para los trabajadores, pues no les ofrece ninguna póliza de seguro que garantice una atención médica en caso de accidente, además de que no cuentan con el permiso gubernamental para operar.

Aunado a ello, indicó que en el municipio angosturense se tiene el equipo suficiente para transportar a los jornaleros a su centro de trabajo.

“Es nuestra obligación actuar en contra de cualquier servicio de transportes que no esté concesionado”, explicó.

Se pretende que los transportes 'piratas' se retiren del mercado laboral una vez que exista poca demanda, para esto se requiere que los empresarios dejen de contratar este tipo de servicio.

“La gente no quiere entender que el servicio es concesionado por el Gobierno del Estado, sin esa concesión no se otorga la póliza de seguro que abarca los daños al pasajero”, expresó el delegado.

Afirmó además que existen diferentes tipos de sanciones, como por ejemplo la multa por falta de servicio que corresponde a un monto por encima de los 2 mil pesos. Si la multa reincide, se les aplica un alta administrativa que equivale a una multa de 96 mil pesos. Posteriormente, si después de esa multa se vuelve acreedor de otra falta, se aplica la sanción de retirarles la unidad.

Por desgracia, por el momento no se tiene la cantidad de transportes no concesionados, pero Loaiza Pérez aseguró que son muchos, por lo que se están dando a la tarea de visitar los municipios para erradicar esta problemática.