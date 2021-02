Buscan mejores condiciones en UPES Guamúchil gestionando pavimento

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la necesidad de tener mejores condiciones en la Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES), ubicada en esta ciudad de Guamúchil, Krisna Caro Gámez, directora de este plantel, expresó que están haciendo las gestiones necesarias para que la calle Uruguay, cuente con pavimento ya que los estudiantes y maestros tienen dificultades para acceder a la UPES.

“Toda institución debe tener las condiciones adecuadas para su mejor desempeño, no es una limitante porque nuestros docentes, estudiantes y administrativos hacen excelente su trabajo, pero es un punto que debe ser tratado tanto en UPES como en todas las instituciones educativas. Confío en que ese punto pendiente se resuelva antes que cierre esta administración”, comentó.

La directora del plantel afirmó que, de no ver cristalizado este proyecto, seguirán haciendo lo propio hasta lograr el objetivo que se han planteado.

Detalló que esta petición se la hicieron primeramente al ex alcalde, Carlo Mario Ortiz Sánchez, pero que debido a las circunstancias ya no se le dio seguimiento, pero eso no los detuvo por lo que siguen valorando la situación e intentando que esta obra se realice.

“Es una calle muy transitada por nuestros vecinos, estudiantes y docentes, es de suma importancia la pavimentación porque realmente es una zona intransitable y más aún en tiempo de lluvias”, comentó.

