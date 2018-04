Buscan prevenir muerte de hatos con la construcción de pozos

Guamúchil, Sinaloa.- Las problemáticas en el gremio ganadero han sido muy frecuentes, entre éstas escasez de agua, de pastura, mismas que están generando la mortandad de los hatos. Como una opción para combatir la falta de agua se ha optado por implementar la construcción de pozos.

El presidente de la Asociación Ganadera Local General Productores Pecuarios de Guamúchil, Honorio Camacho Angulo, dijo: “Estamos trabajando en la construcción de pozos para abatir la sequía que tenemos encima de agua, el ganado requiere del vital líquido, ya que sin éste no se avanza en la producción”.

También argumentó que una res requiere de un 80 por ciento de agua para su sobrevivencia y un 20 por ciento de alimentos. Invito a los ganaderos que deseen que se les construya un pozo se acerquen a la dependencia, “el beneficio de la construcción de pozos es solo para ganaderos, no para agricultores, no importa que no pertenezcan a esta Asociación o son de otros municipios, pueden solicitar el apoyo”.

Para finalizar explicó que en los caminos ya se pueden ver hatos muertos como consecuencia de la falta de alimento y de agua, “cuando una vaca se debilita es muy complicado regresarla a un buen estado, eso genera aparte gastos y no se garantiza se recupere”.