Buscan reducir 100 mil pesos en nómina de la Japasa

Ante tantas complicaciones económicas que enfrenta la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Enrique Román Cruz Gastélum, gerente de la paramunicipal, indicó que trabajan en un ajuste de nómina, una estrategia con la que pretenden aminorar los recursos que se invierten en los pagos de salario, para utilizarlos para aligerar las deudas que rodean a la paramunicipal, ya que cada mes se destinan de 800 a 900 mil pesos en salarios.

“Estamos midiendo el personal que tenemos, el trabajo y el rendimiento que dan”, fueron las palabras de Cruz Gastélum.

Aclaró que con esto no solamente se planea realizar un ajuste en los recursos, sino asegurar que todos los pertenecientes a la Junta de Agua Potable realmente trabajen.

Expuso que cada mes suelen pagar en nómina aproximadamente 800 mil pesos, e incluso casi los 900 mil pesos, y con la estrategia que trabajan ya se han logrado reducir 50 mil pesos, no obstante, la intención es lograr llegar a 100 mil pesos, dinero que será empleado en abonar las grandes deudas de la Japasa.

Y por ello señaló que para detectar una buena productividad ya se instalaron checadores de rostro y huellas, para regularizar al personal, motivarlos a ser responsables y a cumplir con sus horarios.

Mencionó que en la paramunicipal hay cerca de 100 sindicalizados, donde es más complicado actuar, y a pesar de esto se han mostrado dispuestos a trabajar.También comos, y aún no incorporan nuevo personal, porque la paramunicipal no está en condiciones de incrementar nuevos salarios.De igual manera, dijo que se tenía a, sin embargo, por el momento recalcó que no existe la estabilidad económica para ello, ya que de lograr que se sindicalicen los gastos de nómina se incrementarían de 30 a 40 mil pesos al mes.“No es prioridad de nosotros sindicalizarlos”, dijo.Recalcó queque se encuentran trabajando para evitar que la paramunicipal caiga en deudas y, por lo contrario, ir superando poco a poco cada déficit.