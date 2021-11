Buscan un acuerdo en torno a la entrega desequilibrada de tierras en el ejido La Ilama, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Después de algunos años de conflicto por la entrega parcial de tierras en el ejido La Ilama, Angostura, los habitantes afectados de esta zona se reunieron con José Domínguez representante del estado y Pedro Estrella en representación del gobierno federal, en busca de llegar a un acuerdo, y que los terrenos se repartieron de manera injusta.

El representante del Estado, José Domínguez, Director de Gobernabilidad Democrática y comisionado por el gobernador Rubén Rocha Moya, para atender este problema, informó que de inicio es importante aclarar los derechos que tiene cada persona involucrada en el conflicto, para llegar a una conclusión en base a la transparencia, claridad y respeto. Para lo que es necesario analizar a cuantos terrenos tiene derecho cada uno de ellos. Agregó que confía que este problema será resuelto, y para ello es crucial que se llegue a un acuerdo.

Señaló que solucionar este conflicto puede llevar varios años, ya que es necesario detallar la cantidad de tierra que recibió cada persona, así como atender a quienes no recibieron nada, ya que todos tiene diferentes derechos y es necesario actuar bajo la ley. Agregó que es necesario que los grupos participantes de este problema estén en sintonía. “Esto va por pasos, los primeros pasos es ver las demandas, luego tenemos que ver las ofertas lo que hay, y luego tenemos que ver la calidad de la oferta y es necesario que seamos parte de ese proceso”, aclaró.

En este punto recalcó esto puede tomar mucho tiempo, incluso más de seis meses, por lo que es necesario que haya disposición y paciencia de parte de los participantes en el apuro. Por su parte el abogado defensor de los afectados Sidronio Montoya Castro, señaló que se encuentra buscando un método para solucionar este problema, idea con la que no se encuentran de acuerdo, ya que considera que no es rápido y no trae una solución real para todos los inmiscuidos en el problema.

Aclaró que lo que buscan es un nuevo convenio, en el cual se entregue de manera oficial cinco hectáreas al grupo de beneficiados, es decir a las 49 personas de la demanda agraria ante Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, más 41 personas que no están dentro de la demanda, pero de igual manera buscan justicia respecto al conflicto social que existe en torno a la entrega ilegal de algunas tierras en el ejido la Ilama. “Estamos buscando un método rápido y que se le dé solución a todas las personas”, comentó.