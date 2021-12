CFE amenaza a Jumapaang con cortarles el servicio en Angostura

Angostura, Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) cada vez más ocupa que la ciudadanía haga lo suyo: cumplir con los adeudos hacia la paramunicipal, ya que de ello depende mucho poder brindar un mejor servicio y ni se diga pagar deudas como la que enfrentan actualmente hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que los tiene bajo incertidumbre en que se les corte el servicio.

Ante lo anterior, César Eutiquio Domínguez, gerente de la paramunicipal, dio a conocer que ya se les hizo saber de que si no cubrían el adeudo lamentablemente el servicio se les cortaría, lo cual sería un gran golpe, pero sobre toda una dificultad para seguir laborando.

“Se tiene un adeudo de 650 mil pesos en la zona sur del municipio, que comprende desde la comunidad Agustina Ramírez hasta el poblado de Chinitos, y si nosotros la próxima semana no pagamos este adeudo, nos van a cortar el servicio de todo el sistema de potabilización desde la Agustina hasta Chinitos”, señaló.

Asimismo, comentó que lamentablemente no pueden solventar esta situación debido a que son muchos los ciudadanos que le deben a la paramunicipal, lo que los ha puesto en aprietos, pues así como entra un peso, ese mismo sale.

“No es posible seguir sosteniendo esta situación, porque no podemos solventarlo, estamos semana tras semana que no nos alcanza. Desde el primer día de nuestro trabajo empezamos a corregir problemas de desabasto, así como problemas de fugas, drenajes colapsados, derrames de aguas negras, pero no es posible seguir trabajando en corrección del sistema porque es insostenible, debido a que la ciudadanía no está pagando”, fueron las palabras del gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

No obstante, destacó que es muy importante la población se una y cumpla con su deber, que es cubrir el servicio, puesto a que es vital contar con el servicio, y así como ellos trabajan de sol a sol viendo por los angosturenses, asimismo esperan sean colaborativos. “Necesitamos que la gente nos apoye’’, recalcó.

Cabe mencionar que ante la misma problemática de la falta de pagos, señaló que continuarán con la suspensión del agua en diversas comunidades del municipio costero.