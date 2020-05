CFE corta la luz en las oficinas de la Jumapaang

Angostura, Sinaloa.- Ni las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) escapan de las garras de la Comisión Federal del Electricidad, pues el pasado jueves por la tarde la CFE cortó el servicio de energía en las oficinas por falta de pago.

Ricardo Angulo García, gerente de la paramunicipal, expresa que el monto pendiente es de un millón 200 mil pesos y no fue posible cubrirlo debido a la muy baja recaudación que está tienen la junta, pues la ciudadanía en general no está pagando el recibo a raíz de la contingencia generada por el COVID-19.

Se podría decir que este corte de energía en la oficinas de la Jumapaang es solo una llamada de atención por parte de la CFE, ya que no hizo lo mimos en los sistemas de bombeo del vital líquido, motivo por el cual los habitantes de las diferentes comunidades siguen recibiendo el servicio de agua como si nada estuviera pasando, pero si en los próximos días la paramunicipal no paga la deuda de un millón 200 mil pesos más lo que está por acumularse con el recibo de luz que está por llegarle, entonce sí se paralizará todo y la ciudadanía sufrirá los estragos.

"El jueves en la tarde nos cortaron la luz en las oficinas de la Junta por incumplimiento de pago hasta el mes de abril, cuya cantidad que está pendiente es de un millón 200 mil pesos y lo lamentable del caso es que ya está también la facturación de mayo y la deuda se incrementará considerablemente.

Las cosas está muy complicadas, más porque se combinaron con este asunto del COVID que ha provocado que tengamos muy baja recaudación y no nos ha alcanzando para pagar la energía eléctrica. Dentro de lo malo está lo bueno que solo nos cortaron el servicio en las oficinas y la ciudadanía no se ha percatado de ello porque siguen recibiendo el servicio de agua y drenaje sin problemas, ya que los sistemas de bombeo no fueron afectados pero si no pagamos ya luego todo se paralizará.

En las oficinas de la Junta el personal sigue operando gracias a que echamos a andar una planta de gasolina generadora de energía y con eso estamos saliendo adelante, atendiendo a todo los usuarios que sí son responsables y pagan su recibo, al igual a los que van a hacer diferentes solicitudes pero sí nos urge que la gente nos apoye aportando lo que les corresponde.

Nosotros buscamos una prórroga de pago con la Comisión, por tal motivo les ofrecimos un abono de 200 mil pesos y en primera instancia nos dijeron que estaba bien pero después cambiaron de parecer y dijeron que siempre no porque ya venía la facturación de otro recibo y la deuda se iba a incrementar y esos 200 mil no eran suficientes, que pusiéramos más dinero pero pues ya no teníamos.

Ya platicamos con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y todos de manera conjunta estamos buscando la solución al problema lo antes posible, de igual forma ya mandamos una solicitud de apoyo extraordinario al Gobierno del Estado y a las federaciones para ver si logramos algo positivo y salir adelante", afirma Ricardo Angulo García, gerente de la Jumapaang.





