CME junto al INE realizan el primer recorrido de observación

Angostura, Sinaloa.- Julio Alberto Farfán Martínez, consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Angostura, explicó que durante la semana anterior realizaron un recorrido por todo el municipio, esto con la finalidad de hacer las observaciones donde estuvieron ubicadas las 111 casillas electorales en los comicios anteriores.

Ya se hizo el primer recorrido de observación en donde se habrán de ubicar las casillas para las elecciones del 1 de julio. De esas observaciones se habrá de determinar cuáles pueden estar en el mismo domicilio o cuáles tienen que reubicarse.

El presidente del CME en Angostura indicó que los factores importantes a tomar en cuenta para tener que cambiar una casilla de la zona en donde estuvieron ubicadas anteriormente son: que el dueño no acepte que ahí se ubique una casilla, debe estar a una distancia de más de 50 metros de cantinas, antros, expendios, tiene que estar a más de 50 metros de una casa de campaña de un partido político, no debe ser domicilio de político, no debe ser domicilio a aspirante a una candidatura, por ser elecciones concurrentes debe ser un espacio en donde puedan estar los 30 integrantes que estarán al frente de las casillas electorales; son los factores principales.