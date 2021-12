CNDH en Guamúchil cuenta con más quejas contra la Fiscalía General y Seguridad Pública

Guamúchil, Sinaloa.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la región del Évora, ubicada en la ciudad de Guamúchil, es un lugar donde se puede tramitar una queja por calificarse como presunta violación a los derechos humanos, que a decir de la líder, Mirna Patricia Tamayo Mascareño, las de mayor incidencia en el Évora son en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como Seguridad Pública y servidores públicos.

“Son muy variadas las autoridades, los derechos humanos, desde su creación como organismo en México ha sido de gran importancia, debido a que ha mejorado el desempeño del servicio público, en la región del Évora tenemos variantes en cuanto a las autoridades que son señaladas como responsables en las quejas en derechos humanos”, argumentó la líder.

Asimismo, la visitadora regional de los derechos humanos, explicó que dichas quejas son ante el comportamiento en cuanto a derecho de petición, es decir, que la ciudadanía no obtiene respuesta alguna. Comentó que pese a que son las de mayor incidencia no son muchas las presentadas. “En esta visitaduría no se registran muchas quejas afortunadamente, lo que nos da pauta a pensar que no hay mal servicio por parte de la autoridad hacia el ciudadano, con las que se cuentan son variadas desde que inició el servicio de la oficina, pero sí hay un poco más en contra de las autoridades”, aclaró.

Tamayo Mascareño dio a conocer que estas quejas no implican ningún riesgo, ya que son resultado de manera casi inmediata, así como a que las autoridades han modificado comportamientos, evitando así llegar a procesos jurídicos. Por otro lado, dijo que en el año anterior, en cuanto al informe que se cuenta, se presentaron 112 quejas por presunta violación de derechos humanos.