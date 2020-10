COVID-19 sigue cobrando vidas en la región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.-El peligroso virus del COVID-19 sigue haciendo de las suyas en la región del Évora y lamentablemente cobrando vidas humanas, muestra de ello es que esta tarde la secretaría de Salud del Gobierno del Estado confirmó la muerte de una persona originaria de Salvador Alvarado.

Este fallecimiento sucedió en el Hospital General de Culiacán y quien desafortunadamente se adelantó en el viaje sin regreso fue un hombre de 58 años de edad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si bien es cierto que las cifras de contagios han disminuido en los últimos días, los alcaldes de la región del Évora Carlos Mario Ortiz Sánchez, Aglaeé Montoya Martínez y Jesús Guillermo Galindo castro no deben bajar la guardia en las medidas de prevención, incluso ni la propia ciudadanía bebe de relajarse dado a que la contingencia no ha pasado, el virus sigue presente y si no se acatan los protocolos sanitarias se corre el riesgo de que días más adelante se pudiera presentar un rebrote de contagios.

Por cierto, según datos proporcionados por la secretaría de Salud revelan que tanto Angostura como Salvador Alvarado y Mocorito presentan casos sospechosos y los infectados están siendo constantemente analizados por especialistas en la materia, ya que el objetivo es cortar la cadena de contagios.

Además, el 33.9 por ciento de los pacientes que están activos se encuentran hospitalizados y el 2.5 por ciento tiene un estado de salud considerado grave.