Cabildo en Angostura aprueba por unanimidad cuenta pública del primer trimestre del 2022

Angostura, Sinaloa.- Después de que los integrantes de cabildo hicieran un análisis a los ingresos y egresos del Ayuntamiento de Angostura, aprobaron por unanimidad la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2022, ya que concluyeron que lograron obtener finanzas sanas.

La tesorera del municipio, Marieler Quintero, señaló que en cuanto a ingresos se obtuvo la cantidad de 56 millones 895 mil 36 pesos con 52 centavos, con aportación de Fortamun con 8 millones 233 mil 701 pesos, del Impuesto Predial Rústico 1 millón 392 mil 452 pesos, y 4 Millones 809 mil 816 pesos el fondo de infraestructura, en participaciones estatales 179 mil 911 pesos, en participaciones federales 31 millones 998 mil 737.

En cuánto a la recuperación de ISR que se retira a los empleados, se reunió la cantidad de 1 millón 732 226 pesos, 57 mil 567 pesos con 17 centavos en rendimientos bancarios. Entre otros ingresos.

Respecto a los egresos, la tesorera Marieler Quintero, señaló que destacan los pagos por subsidio al sistema DIF con 1 millón 795 mil 715 pesos con 17 centavos, al Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Angostura le entregan 563 mil 569 pesos con 42 centavos, al IMSS pagaron 1 millón 862 mil 164 pesos y 45 centavos.

En nóminas 20 millones 142 mil 430 con 87 centavos, 57 mil 157 pesos con 06 centavos, en asistencia social 65 mil 516 pesos con 06 centavos. En becas 20 mil pesos, en apoyos a Cruz Roja y Bomberos 15 mil 163 pesos, 40 centavos. En difusión social 155 mil 930. En mantenimiento y arreglo de calles 80 mil 213 01 arreglos de calles, entre otros egresos.

Comentó que en la cuenta bancaria se tiene 30 millones de pesos, de los cuales solamente 17 millones están disponibles para continuar utilizándose, puesto que el resto ya tiene un destino. Y en este punto aprovechó para mencionar que durante el mes de abril se obtuvieron buenas recaudaciones económicas.

Señaló que el dinero destinado para el mes de marzo no se gastó por completo, lo que les funcionará para los próximos meses, aclaró que hay recursos que son necesarios gastar por completo porque de no hacerlo es necesario regresar el recurso económico, no obstante, comentó en cuenta corriente esto no sucede, por lo que el dinero se puede seguir usando. "Yo pienso que han quedado bien las finanzas", comentó.

Dijo que esto demuestra que no le heredaron cuentas económicas los anteriores tesoreros, por lo que los números hasta el momento son favorables.