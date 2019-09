Cabildo en el municipio de Angostura es pasivo: Beltrán

Angostura, Sinaloa.- El regidor de Morena en el Ayuntamiento asegura que lamentablemente el municipio costero de la región del Évora tiene un Cabildo muy pasivo, muestra de ello es que algunos de sus compañeros ediles no son productivos, solo van a levantar la mano para aprobar lo que la alcaldesa propone, pero si no les conviene también votan para revocar lo dicho porque son mayoría, es un juego lo que en muchas ocasiones se da y tal cosa no debe de suceder, pues debe de haber seriedad en la toma de decisiones.

José Luis Beltrán Astorga les recuerda a los regidores, al síndico procurador y a la propia presidenta Aglaeé Montoya Martínez que cuando se les tomó protesta se comprometieron en cumplir y hacer valer la ley, y tal cosas de debe de respetar.

“Necesitamos pensar con seriedad, ser puntuales en las sesiones de Cabildo, analizar las comisiones que es donde se resuelven muchos problemas, ya que los regidores estamos para servir a la gente y hay que cumplirle a la ciudadanía, no podemos dar un paso hacia adelante y luego dos para atrás”.

“Ocupamos un Cabildo dinámico no pasivo ni mucho menos siempre a la orden de lo que diga la alcaldesa, por tal motivo deben de asumir la responsabilidad que les toca y contribuir al desarrollo del municipio, pues no están produciendo las iniciativas que la gente espera, deben desquitar el suelo que devengan cosa que muchos no lo hacen”, afirma el regidor.