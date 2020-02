Cabildo exige airadamente la destitución del secretario

Mocorito, Sinaloa.- Con todo el afán de destituir al secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Noé Contreras Avendaño, el edil, Eduardo Robles Sánchez, expuso las supuestas acciones que este ha realizado infiriendo la ley que los rige como funcionarios.

Robles Sánchez, expresó que es triste que existen integrantes del Cabildo que piensan que el proceso de investigación que se lleva acabo sobre el actuar del secretario del Ayuntamiento es puro circo, maroma y teatro, poniendo en tela de juicio el trabajo que se está haciendo de parte de algunos que sí cumplen con su responsabilidad.

Por lo anterior mencionado, el regidor explicó lo que se le está señalando al secretario, ya que de esto tiene conocimiento cada uno de los regidores.

Señaló que este caso es el único que se encuentra en el Órgano Interno de Control, el cual es el uso de un vehículo oficial, en el cual se ingirieron bebidas alcohólicas y se está incurriendo en una responsabilidad donde se violenta la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Sinaloa, la ley de responsabilidades de Servidores Públicos del Estado Sinaloa, el reglamento que este Cabildo aprobó recientemente de uso y control de vehículos propiedad del Ayuntamiento, específicamente en sus artículos 18, 23 y 31 que hablan de sanciones y consecuencias legales correspondientes.

El regidor, Eduardo Robles Sánchez. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

“Lo delicado de todo esto es que el secretario no ha entendido y sigue en un afán de hacerlo como una práctica común, prueba de ello es que sigue usando el vehículo para acudir a fiestas en donde sigue ingiriendo bebidas alcohólicas”, citó.

Después de que el regidor por el PAN, explicó los trabajos que el Órgano Interno de Control, la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, le pidió respeto al edil para este órgano.

“No me están respetando a mi Órgano de Control, ¿qué es lo que pasa, por qué no me está respetando la figura de mi órgano de control?”, citó.

Por su parte Claudio López Camacho, declaró públicamente que si el secretario Noé Contreras Avendaño no es destituido, él ya no acudirá a las sesiones de Cabildo.