Cacahuateros de Mocorito temen la llegada del chapulín

Mocorito, Sinaloa.- Aunque los productores de cacahuate en el municipio de Mocorito dieran por culminado los trabajos de siembra y las lluvias presentadas han sido favorables, ya se empieza a detectar la presencia de chapulines, así como de gusanos, lo que ha puesto a pensar y a preocupar a los productores, debido a que dicha plaga se caracteriza por atacar en su totalidad y defoliar la planta al alimentarse de las hojas, dejando los puros tallos, así lo dio a conocer Martín Espinoza, presidente de la Cooperativa de Cacahuateros, quien además agregó que sigue el proceso del cacahuate, es por ello que se encuentran laborando con los inicios de las etapas de cultivo y fertilización en los terrenos agrícolas.

”Pese a la presencia de esta plaga con las lluvias nos ha ido bastante bien, este ciclo está iniciando con buena temporada, y pienso que de ser así va a ser una cosecha buena’’, comentó el presidente de la Cooperativa de Cacahuateros.

Destacó que afortunadamente esta plaga aún no llega a ser problema alguno, por lo que no han hecho aplicaciones para poder combatirla, pero si bien es cierto no se descarta la posibilidad de que sí pueda suceder y verse en la necesidad de empezar de lleno con el combate de la plaga para evitar que siga reproduciéndose, así como alimentándose de las plantas y les causen pérdidas a los productores que con arduo trabajo día a día inspeccionan los cultivos para tener mejores resultados en sus cosechas.

Llega el momento en que es necesario aplicar insecticidas para el combate de estas plagas y es cuando se pone en práctica”.

Asimismo, Martín Espinoza comentó que a finales del presente mes, así como a inicios de septiembre, es cuando más afecta a la siembra de cacahuate, debido a que es la fecha en que se puede observar más la presencia de los chapulines y de gusanos, debido a que a partir de que se presentan las lluvias es cuando empiezan a eclosionar los huevecillos y posteriormente a reproducirse, dejando posibles afectaciones si no se logra trabajar a tiempo contra ellos.

“Depende de la fecha de inicio de las primeras lluvias, si llueve temprano se adelanta la plaga y si llueve tarde se retrasa, en este año, pero yo creo que a finales o principios, estaremos viendo los problemas con plaga”, explicó.

Para finalizar el presidente de la Cooperativa de Cacahuateros argumentó que se encuentran con la esperanza de resultar con buenas cosechas este año, para así poder mejorar la economía de los productores.