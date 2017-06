Cacahuateros de la región aún no reciben apoyo

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que ya está encima el tiempo para la siembra del cacahuate, la Secretaría de Agricultura no les ha confirmado nada acerca del apoyo que se les ha venido dando por más de 15 años; asimismo, el presidente de la Asociación Cacahuatera, Silvestre Valenzuela Parra, señala que siguen trabajando y no quitan el dedo del renglón para recibir este apoyo, ya que los cacahuateros no tienen Procampo ni nada que les dé más expansión.

ESPERA.

El presidente de la Asociación Cacahuatera, Silvestre Valenzuela Parra, señala que aún se encuentran en espera de una respuesta de parte de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado para ver si en este año les llega el apoyo, pero están solo en pláticas y se está haciendo todo lo posible por que llegue.

Fotos: Archivo de EL DEBATE.

TEMOR.

El líder de los cacahuateros comentó que no existe temor alguno de que les deje de llegar este apoyo, ya que tiene alrededor de 15 años consecutivos que les llega; indicó que hay confianza en el gobierno, ya que es uno de los sectores que menos apoyo reciben, ya que los cacahuateros no cuentan con el apoyo de Procampo.

APOYO.

Valenzuela Parra menciona que no están condicionando ninguna cantidad exacta, solo que se les dé apoyo, simplemente se han tenido pláticas entre cacahuateros que será beneficioso para ellos que sea un paquete tecnológico, como semillas, herbicidas y fertilizantes, en ocasiones les han dado las tres cosas, en otras una u otra, dependiendo el recurso que se dé para apoyar a los productores cacahuateros, ya que todo es bueno.

PRODUCTORES.

“Somos alrededor de 500 a 600 productores los que estamos en espera de los apoyos, hemos estado en torno a que se nos dé el apoyo y ver algunas soluciones si no llega a venir”, expresó Silvestre Valenzuela Parra.

COMIENZO.

Aun así, el presidente de la Asociación Cacahuatera señala que de no llegar el apoyo, de una manera u otra tendrán qué ver cómo llevarán a cabo sus siembras, que no es un amarre, pues saben que es temporada y es cuando pueden trabajar, pero que sí es importante seguir gestionando, porque cualquier apoyo que reciban es bueno.