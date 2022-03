Cada semana vacunarán contra Covid-19 a rezagados en Salvador Alvarado, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Con el objetivo de evitar que la sociedad alvaradense quede rezagada y sin recibir su respectiva dosis de la vacuna contra el Covid-19, el día de ayer se instaló un punto de vacunación en la explanada de la Presidencia Municipal de Salvador Alvarado, donde se atendió a la sociedad de las 10:00 a las 15:00 horas, según informó Griselda Sepúlveda, coordinadora de la vacuna AstraZeneca.

Destacó que estas jornadas de vacunación permanecerán hasta lograr cubrir a las personas de rezago, ya que es una gran parte de la sociedad la que no ha recibido su dosis, tanto, que en la última semana se vacunó a más de 700 personas.

En este espacio de vacunación se atendió a toda la población que se encuentra rezagada y de cualquier edad, puesto que se cuenta con dosis tanto para adolescentes que reciben Pfizer y personas mayores de los 18 años. Y el día de ayer hubo 203 dosis libres para ser aplicadas a menores, a quienes les aplican la vacuna AstraZeneca, y ayer estuvieron disponibles mil.

Cabe destacar que cada semana se realizan jornadas de vacunación en Salvador Alvarado, en donde no solamente se atiende a los alvaradenses, sino también a habitantes que radican fuera de este municipio, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para ser vacunados.

Tales como: para los adolescentes es necesario que en el 2022 cumplan los 15 años, y para la población en general que va a recibir la tercera dosis es tener cumplidos los cuatro meses después de haber recibido la última vacuna, lo que se puede demostrar con el certificado de vacunación.

Y quien vaya a recibir la primera dosis, es necesario llevar el expediente de vacunación impreso y una identificación oficial.

Es importante señalar también que en cada cabecera municipal se instala un punto de vacunación un día a la semana, con la intención de que la sociedad que por diferentes razones no ha sido vacunado pueda acceder a este beneficio, no obstante, Griselda Sepúlveda señaló que no se tiene un día específico para llevar a cabo este evento, por lo que es importante que los interesados en ser vacunados estén al tanto de la información sobre las nuevas fechas.

Aprovechó para mencionar que toda aquella persona que no ha sido vacunada y desee hacerlo, puede llamar al número telefónico 673 121 3051, para solicitar información.

De igual manera, comentó que la población rezagada es mucha, tanto, que en la semana pasada se aplicaron cerca de 700 dosis de AstraZeneca, mientras que de Pfizer solo 14, lo que indica que son menos los adolescentes que no se han vacunado que las personas mayores.