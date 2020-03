Cada vez se suman más al movimiento "El Nueve Nadie Se Mueve"

Mocorito, Sinaloa.- A causa del movimiento que se intenta llevar a cabo en todo el país, el cual es denominado El Nueve Nadie se Mueve, la directora del Immujeres de Mocorito, Lupita Payán, informó que ella está a favor del movimiento que se aproxima.

Agregó que pese a que no se le ha dado una indicación, ella en lo personal está a favor de los derechos de las mujeres y es por eso que considera que estas acciones son buenas para conscientizar y darle el valor que se requiere a todas las mujeres.

“Ante este paro que se quiere llevar a cabo el día 9 de marzo, yo creo que se vale la manifestación, yo creo que es bueno que la mujer siga levantando la voz, creo que este día sin mujeres tiene como principal objetivo reclamarle al estado de alguna manera, a las empresas privadas, a los hombres”, citó.

Detalló que lo que más se debe enfocar en estos momentos es la cuestión del respeto, que cesen esa ola de feminicidios, de violencia, llámese acoso, discriminación, llámese desigualdad, porque en todos los aspectos está sobresaliendo mucho la cuestión de la violencia.

Cabe mencionar que el Cabildo aprobó este movimiento y que tanto hombres como mujeres votaron a favor.

Por su parte, la síndica procuradora de Mocorito, Cristina Mápula Lares, expresó estar de acuerdo, debido a toda la lucha que se ha tenido de parte de este género.

“Yo creo que ahorita con todo lo que está pasando está bien manifestarse de esta manera, yo también haré lo propio y no me moveré ese día ni saldré a la calle. Yo creo que es lo que debemos de hacer, porque como dicen por ahí, no somos indispensables pero sí somos necesarias. Debemos luchar por nuestros derechos pero siempre con mucho respeto”, citó.

La mayoría de las personas están a favor de este movimiento porque consideran que es una forma de expresión pacífica, además de ser una forma de exigir mejor trato hacia el género femenino y en cierta parte pedir equidad con el género masculino.