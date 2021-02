Cae entre 25 y 40 por ciento la derrama económica del 2021 ante el 2020 en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La fecha de los enamorados en este 2021 dejó una derrama económica menor comparada con el año pasado. Carlos Pardini Soberanes, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Nacionales (Fecanaco) en Sinaloa explicó que se tienen números negativos comparado este año con el anterior.

Aseguró que en el sector formal se estaba contabilizando una derrama del año 2020 de 550 millones de pesos, mientras que en este año fueron 370 millones.

Pardini Soberanes, comentó que es una disminución considerable sin embargo aclaró que se oxígeno del cierta forma la economía en el comercio, el cual ya tenía una crisis de casi un año.

“Bajo esa circunstancia se oxigena la economía sin embargo si nos comparamos con el año pasado se ve una caída sustancial”, explicó.

Detalló que esta situación se debe por el tema de los protocolos de la pandemia, porque a causa de estos, muchos de los consumidores no acuden a los negocios, sino que deciden hacer comprar por tiendas electrónicas, y en su mayoría estos negocios no son locales y la derrama no queda en el municipio, región o estado.

“Es por eso que estamos haciendo una campaña intensa de apoyar al comercio local para que esta derrama quede en el municipio, esto es ganar-ganar para todos”, finalizó.