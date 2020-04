Caen las ventas en las florerías

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 el sector comercial ha sido seriamente afectado, pero un giro que lamentablemente ha sufrido las consecuencias es el de las florerías, donde incluso han tenido que reducir los pedidos en un 30 por ciento y continúan trabajando a pesar de no ser un producto considerado esencial, pero sí perecedero.

El líder de los floristas en la ciudad de Guamúchil, Juan Ramón Velázquez Labrada, señala que todo está semiparalizado, pero en el caso de las florerías “está muy golpeado el asunto, porque es un negocio que no es esencial pero es perecedero”, por lo que tras llegar el aviso de que tenían que cerrar, asegura que si hubiera sido 10 días antes no hubieran sido tantas las pérdidas, pues hubieran podido vender el producto y no pedir más.

Velázquez Labrada asegura que entiende la situación y el riesgo que hay, por lo que se encuentran trabajando con servicio a domicilio, lo cual ha sido difícil, al tener que cambiar las formas a la gente de un día para otro porque no hay una cultura de hacer fila, de atender de uno por uno, por teléfono y todas las reglas que se han puesto.

El líder florista expresa que ante la contingencia han tenido que reducir los pedidos en un 30 por ciento, pero tienen que seguir laborando y aprovechar que vienen fechas como el 10 de mayo, aunque no se avizora un buen panorama, y los pocos ingresos que registran tienen que hacerlos alcanzar para pagar luz y otros servicios, pues ya se dejó sentir el calor y son factores que disminuyen las ganancias.

Otra situación que comenta por la que las ventas han disminuido notablemente es la prohibición de los velorios, pues en una temporada normal, las 24 horas que un cuerpo es velado, era cuando tenían ventas en las florerías, “ahora ya no, que nomás lo vas a tener en tu casa dos horas para despedirlo, todo eso ha cambiado, por todos lados es una situación difícil, qué lugar ocupa nuestro giro, está muy lejos de los primeros, y qué está haciendo la gente, guardando su dinero para tiempos de crisis, para comprar lo indispensable, para comer”, concluye.