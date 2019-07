Califican regidores regular el desempeño de gabinete

Guamúchil, Sinaloa.- La evaluación del desempeño de los funcionarios más allegados al presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, fue calificada por los regidores como un trabajo regular, con aciertos, pero no excelente. Les hace falta un poco más, señalaron la mayoría de los seis regidores, de nueve, que atendieron la consulta.

El trabajo que han venido realizando hasta el momento los funcionarios no alcanzó la calificación de 10. Se percibe que ninguno de los funcionarios desempeña su función de manera excelente, y en palabras de la regidora Nora Sosa, “nadie somos perfectos”, al señalar que como todo funcionario, se tienen aciertos y desaciertos, pero que ellos no alcanzaban el 10. Pero cuando se trata de la medición de desempeño en la administración pública las cualidades personales no se incluyen.

Los resultados que requiere la ciudadanía están por encima de todo, así lo describe el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza. “Falta más compromiso con la ciudadanía, con trabajo que venga a darle solución. Es por esto que debe haber cambios oportunos, se necesita una sacudida al gabinete, y así podrá funcionar mejor”.

De las áreas que fueron señaladas como “me queda debiendo”, fue la Dirección de Seguridad Pública, de parte de Patricia Dautt, quien calificó el desempeño de los funcionarios en general con 8 puntos.

Por su parte, la regidora Diana Chimal opinó que a los funcionarios les está faltando comunicación entre ellos mismos y con el cuerpo de regidores, que a su vez ha tenido consecuencias, no graves, pero llegan a retrasar el buen funcionamiento del Ayuntamiento.

Marco Antonio López González opinó que para poder evaluar el desempeño de cada uno de los funcionarios, poder calificarlos y, además, saber cuáles son sus aciertos, “es necesario primero hacer un estudio a fondo de cada una de sus funciones y además checar si están cumpliendo con el Plan Municipal de Desarrollo, pero en general creo que han tenido un buen desempeño y al paso de los días las áreas estarán haciendo un mejor trabajo. Y si no es así, pues el propio presidente tendrá que hacer los ajustes necesarios, en base a los resultados que estén dando”, expuso el regidor.

Los regidores que se reservaron su opinión fueron Everardo Meléndrez, Víctor Manuel López Miramontes y, sorprendentemente, la regidora Luz Zita Vizcarra Burvoa. Cuyos motivos se desconocen, ya que no aportaron la información solicitada. Sin embargo, parte de su labor como representantes de los ciudadanos es informar cómo se está llevando a cabo el desarrollo de la administración municipal y cómo podría mejorar.