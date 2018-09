Piden que arreglen baches de la calle Benito Juárez

Guamúchil, Sinaloa.- Dos años tienen batallando los ciudadanos que se trasladan por la calle Benito Juárez, pues los baches comenzaron pequeños, hasta ser un socavón que no les permite pasar a las últimas calles, y han hecho camino por el sentido contrario, lo cual dificulta el tránsito por la vialidad, comentó la joven Kimberly Valdez.

El drenaje sale por las coladeras y los registros de los habitantes, cada casa tiene su registro y la mayoría tiene problemas con escurrimientos, y cuando esto sucede las coladeras dentro de los hogares empiezan a rebosar, ya que tienen tiempo que no aparecen los Vectores.

Esto no es un problema de poco tiempo, sino de antaño, desde que tienen uso de memoria han tenido que sufrir con ello. Asimismo, explicaron que solo tienen agua en el día y las personas que no cuentan con tinaco batallan para poder tener el líquido para las necesidades básicas.

Además existen varios terrenos que no están siendo atendidos por sus dueños y acumulan basura, lo cual genera muchos animales ponzoñosos y mosquitos, por ello quieren que las autoridades intercedan y busquen la manera de que el dueño limpie su lugar o de no tener otra opción también se les dé atención, ya que hace unos días acudieron a limpiar los camellones y señalaron que los solares baldíos pertenecían a particulares, por lo tanto no correspondía.

Las personas de la colonia tienen aproximadamente cinco años con el parque que se encuentra en la colonia Las Garzas, sin embargo, señalan que a partir de que comenzó la temporada de lluvias han tenido problemas con el alumbrado y no han podido encender las luces en más de tres meses, por ello piden que las autoridades asistan al lugar para que revisen las condiciones en las que se encuentran.

Asimismo, Kimberly Valdez explicó que muchas personas se reúnen en el lugar para hacer ejercicio, sin embargo, los aparatos se fueron descomponiendo porque no les dieron servicio, no los aceitaron, ni los estuvieron revisando con frecuencia; además los juegos para niños poco a poco se fueron enmoheciendo, lo que pone en riesgo a los pequeños que asisten a jugar en estos juegos, por ello cree conveniente que el Ayuntamiento asista a revisar cómo se encuentra el parque.