Cambio de edificio de Seguridad Pública en Mocorito se espera que sea a largo plazo

Mocorito, Sinaloa.- Hace dos años se informaba que el cambio de edificio de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito se realizaría durante el primer semestre del 2019, lo cual no fue posible, por lo que, debido a la situación actual, este cambio no se tiene contemplado para llevarse a cabo a corto plazo, señaló el secretario del Ayuntamiento, Julio Medardo Serrano Soto.

El funcionario declaró que el cambio no está en los planes a corto plazo, pues no se tienen muchos espacios disponibles para ello, pero el edificio del Ceconca, detrás del IMSS, sigue siendo una opción.

“Se tiene que retomar el tema porque no se le ha dado seguimiento a esa parte, vamos a retomar las pláticas a ver si es posible que se pueda hacer el año que viene, a sumar esfuerzos para ver de qué manera podemos coadyuvar y poder lograr el cambio; no es fácil, porque se requiere de recursos y ahorita la verdad no es tan sencilla la distribución, ya que todos los recursos llegan etiquetados”.

Serrano Soto agregó que a pesar que se trata de necesidades a nivel local y el contexto lo conocen muy bien, muchas veces los recursos provienen de la Federación y es difícil que allá entiendan la problemática real que se tiene en torno a algunos temas del municipio.