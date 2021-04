Camino pero con mucha dificultad; Teresa Aguilar Payán de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Con nostalgia y tristeza es como narra su historia la señora Teresa Aguilar Payán, del ejido Gabriel Leyva Velazquez, mejor conocido como La Escalera en Salvador Alvarado quien ve poco a poco cómo sus rodillas ya no le responden como lo hacían años atrás, debido a que fue diagnosticada con desgaste en la rodilla derecha, noticia que le cayó como una cubetada de agua fría al darse cuenta de que todas las actividades que realizaba con el pasar del tiempo se le van a ir dificultando más y más.

Comentó que uno de los trabajos que más le gustaba realizar al día era el barrer el solar de su hogar, iniciando a las 06:30 de la mañana y podar los árboles con el machete, sin embargo, hoy en día el dolor insoportable no la deja hacer lo que tanto le gustaba, ya que ahora se la pasa apoyándose de una andadera para poderse desplazar de un lado a otro.

Es un dolor tremendo la verdad que sí, no estoy tomando medicamentos, no lo aguanto”.

Asimismo, expuso que son alrededor de cuatro años los que tiene sobrellevando este padecimiento que sin duda alguna con el pasar de los años se le ha ido desarrollando hasta llegar el grado de que hay días en los que no se puede levantar de la cama y que el dolor es tan intenso que le hace hasta que le salgan las lágrimas. Ante ello dijo que en ocasiones el desespero la lleva a tomar tés y untarse pomadas con el amor de que se le calme el dolor hasta que pase.

“Antes mi soporte era un bastón, pero aún así tenía que hacer fuerzas en la rodilla hasta que el doctor me recomendó que usara una andadera, la que me facilita más mi caminar, cuando salgo a visitar algún familiar en el camino me paro y me siento un rato a descansar hasta llegar a donde voy”, dijo. Teresa es un ejemplo a seguir ya que aún con el dolor busca estrategias de cómo realizar las labores de su hogar para no sentirse una carga.

