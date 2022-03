Camioneros de Sinaloa buscan que se incremente el pasaje para la ciudadanía en general

Sinaloa.- Camioneros del estado de Sinaloa buscan lograr su objetivo de que aumente la tarifa del pasaje para el público en general, comentó Rubén Medina, subdirector de Transportes en Sinaloa, quien aclaró que el Gobierno del Estado debe de analizar bien el contexto de la petición hecha por los transportistas para llegar a una conclusión de si es necesario que se aumente el pasaje.

Rubén Medina comentó que para tener una respuesta clara es necesario conocer el contexto de los transportistas, cuáles son sus gastos de operación y la situación económica de la sociedad, y en este punto señaló que desde el 2012 no se ha registrado un incremento de tarifa para los estudiantes, sin embargo, los camioneros buscan que esta incremente.

Respecto a esto, comentó que es crucial que se aumente el precio del pasaje a la sociedad en general, excluyendo a los estudiantes, por lo que no aseguró que suba la tarifa para este importante sector de la sociedad.

Dijo que las alianzas de camioneros realizan una propuesta de una tarifa, misma que no han presentado, no obstante, aseguró que próximamente podrían recibirla, por lo que aún no puede precisar cuánto sería el aumento.