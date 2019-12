Campesinos de Cruz Blanca se manifiestan en la presidencia

Angostura, Sinaloa.- Con varias mantas en la mano donde resaltaban diferentes leyendas, bocinas de sonido y hasta la bandera de México, alrededor de 200 campesinos del ejido Cruz Blanca se manifestaron en la presidencia municipal de Angostura, para ser escuchados y resaltar que ellos también están en pie de lucha por las tierras que supuestamente les despojaron en el ejido La Ilama.

Los manifestantes aseguran que hace aproximadamente 13 años, cuando se dio el problema del despojo de las 945, el gobierno federal solamente les dejó una hectárea cuando en realidad debieron de haber sido 10 como dice la Constitución, es por ello que hoy están reclamando dicho derecho.

Los campesinos de Cruz Blanca afirman que las 945 hectáreas les pertenecen, además hay un excedente de poco más de 800 que no se sabe quien las tiene, con las cuales bien se podría solucionar el conflicto que existe con las personas de La Ilama.

"Estas 800 hectáreas no sabemos donde están pero ahí van a salir en la mesa de negociación que tenemos con gobernación. Según las personas que las tienen son los mismos que no dejaron tomar posesión a la gente de La Ilama, pero que quede claro que nosotros no nos unimos al problema que tienen ellos, pues nosotros venimos a defender nuestra posesión y que la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, no siga hablando que el conflicto nada más es entre familiares de ella que están en los dos bandos, pues nosotros somos los verdaderos afectados dado a que fuimos despojados y eso lo comprobamos con el acta que tenemos del 29 de noviembre de 1982", afirma Eleazar Portillo Herrera, actual comisariado ejidal de Cruz Blanca.

Cabe mencionar que según en aquel tiempo Cruz Blanca recibió un pago de 35 millones de pesos, pero en realidad se repartieron 32 debido a las cosas amañadas que se dieron, para que dejaran dichas tierras, pero los campesinos argumentan que lo que les dio fue como un pago de 10 años de renta por usarlas, ya que han adquirido agua para sembrar los predios a nombre de Cruz Blanca y de Marcha Nacional Campesina, que son las sociedades sujetas a créditos y estas tierras fueron las que se pusieron a disposición de esas sociedades que tienen 100 años de vigencia, por lo tanto nadie puede tomar posesión de los predios ni la pueden legalizar, tan así que al grupo de La Ilama nunca les pudieron dar el certificado en todo estos años que supuestamente las tenían.

Líderes alzaron la voz para exigir sus tierras. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

"Lo único que queremos es que el gobierno resuelva esto y si a nosotros nos respeta la posesión les vamos a ayudar a los campesinos de La Ilama a que a ellos les entreguen el excedente de 800 hectáreas de tierra que hay para que cumplan su cometido. Se dice que estás 800 hectáreas están en manos de las mismas personas que están en el conflicto, que las han sembrado todo el tiempo.

El detalle de venir a la presidencia a presentarnos es porque este asunto estaba muy polarizado y no nos mencionaban a nosotros, supuestamente para muchos involucrados en el problema nosotros no existimos pero eso es mentira, pues aquí estamos y en caso de que alguna autoridad agraria quiera resolver la situación también tiene que tomarnos en cuenta a nosotros.

Acabamos de llegar de la ciudad de México donde entregamos documentación, pruebas documentales y estamos pidiendo que se haga una mesa de trabajo para esclarecer todo este asunto, pues estamos reclamado 945 hectáreas, el excedente de las 800 más es para que los de La Ilama resuelvan su problema.

Lo de nosotros son 945 hectáreas y el despojo se nos hizo durante el periodo del presidente de la República Vicente Fox, pero también hay que investigar al módulo de riego porque según "los mayos betos", "el pitón", entre otras gentes nos tienen un adeudo de 14 millones de pesos donde estuvieron sacando agua fiada para regar a nombre de Cruz Blanca y de Marcha Nacional Campesina, y en torno a esto nosotros tenemos que hacer una demanda penal contra quien resulte responsable.

Los del módulo están implicados, ¿porqué creen que Alejandro Rivera, cuando fue presidente, desapareció el archivo?, seguro para sacar y no dejar evidencias de lo que había ahí en contra de ellos", afirma el comisariado ejidal de Cruz Blanca, Eleazar Portillo Herrera, quien además resalta que sus antecesores no le quisieron entrar al tema pero él sí está agarrando el toro por los cuernos.