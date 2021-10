Canaco busca áreas de oportunidad para el comercio de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El comercio organizado del Pueblo Mágico de Mocorito tiene toda la intención de mejorar las estrategias de ventas para los productos que ofrecen localmente debido a la poca actividad que se ha tenido en los últimos meses.

Los empresarios están analizando formas de cómo cerrar el año con fuerza y no salir perdiendo en cuanto a las ventas.

Ante esto, el líder de este gremio, Jesús Antonio Gutiérrez Sainz, afirmó que hace unos días tuvieron una reunión en una comisión de la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco) y posteriormente parte del Consejo estuvo visitando Mocorito porque próximamente se llevará a cabo una reunión de consejo itinerante para darle un dinamismo diferente a la Canaco del Évora, y se dio el primer paso en la delegación del Pueblo Mágico.

“Los recibimos a ellos a raíz de que se estaba dando la reactivación del Viernes de Plaza y la finalidad era detectar áreas de oportunidad”, explicó.

Próximamente se convocará a una reunión al comercio local de Mocorito para ver si hay flujo de ideas diferentes y que se pueda aprovechar el tema de la reactivación económica ante la flexibilización del semáforo y de esta manera ver qué se puede hacer para seguir sumando a la economía del municipio y al turismo de la Región del Évora.

“La próxima semana tendremos reunión del Consejo en Mocorito y posteriormente nos pondremos en común acuerdo para una invitación que tenemos que girar previamente para el comercio local, a quienes tengan oportunidad de participar en ella y detectar áreas de oportunidad”, mencionó el presidente de Canaco Mocorito.

Resaltó que con esto se busca fortalecer el comercio organizado; además, dijo que estarán invitando a diferentes negocios a que se unan al gremio porque afirmó que solamente unidos podrán fortalecer un frente común para sus negocios.

Gutiérrez Sainz declaró que el comercio informal sí les afecta, sin embargo, comentó que en estos momentos de crisis existe la empatía para que las personas emprendan con sus negocios en el entendido de que en un futuro se incorporen al comercio formal, ya que ellos consideran que no siempre podrán estar en la informalidad.

Por último, explicó que de no incluirse se estarían convirtiendo en una competencia desleal, ya que los organizados pagan impuestos y ellos obtendrían las ganancias íntegras.

Leer más: Lilly Téllez denuncia amenazas contra su hijo luego de convocar agredir a AMLO en el Senado

“De no convertirse en comercio formal estarían entrando en una competencia desleal para los que ya estamos formalizados y que pagamos impuestos y de más. No es igual, no es el mismo rendimiento de utilidad con respecto a los que no están formalizados, ya que ellos no pagan carga tributaria”.