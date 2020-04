Canaco declara que no cerrará sus puertas en ningún momento

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la información que se publicó a raíz de una declaración que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, realizó donde informó que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado había llegado a algunos acuerdos con la Cámara Nacional de Comercio entre los que destacaba el cierre de Canaco, Antonio Castro Vázquez, presidente de esta organización informó que lo anterior sí fue propuesto por Ortiz Sánchez pero que solo fue una propuesta, la cual él no aceptó.

El presidente de Canaco señaló que se realizaron algunas propuestas de parte del Ayuntamiento pero que él no aceptó o expresó estar de acuerdo, entre ellas se encontraba el cierre de Canaco pero esto no se dio debido a que los representantes de esta organización no consideran este lugar un negocio.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio

“Fueron propuestas de ellos, yo nunca acepté o dije estar de acuerdo, sin embargo, no quise entrar en controversia y sí hubo unas propuestas de parte de ellos que fueron las que se filtraron en redes sociales pero no hubo una afirmación”, comentó el presidente de Canaco.

Afirmó que un ejemplo es que se propuso que las personas o empresas acudiera a URGE para hacer sus trámites, sin embargo Castro Vázquez señaló que esto no podía ser posible porque ellos tienen otras formas de hacerlo.

Nuestro organismo hace diferentes gestiones al socio y no son las mismas que tiene URGE”.

Así como dijo que la autoridad desconoce cuál es la función de Canaco porque cuentan con diferentes funciones y a cómo está la situación en estos momentos, se suman más actividades.

“Tenemos una actividad netamente esencial ahorita para nuestro comercio”, citó.

Castro Vázquez, informó que Ortiz Sánchez, comentó que tenía información que las demás cámaras se encontraban cerradas pero esta información fue verificada por el Consejo de Canaco y se confirmó que no era correcto.

Aseguró que pese a toda esta situación la Cámara Nacional de Comercio se encuentra en la mejor disposición de apoyar y dijo que siempre se ha mantenido una buena relación con las autoridades.

El presidente de Canaco ponderó que se estará trabajando por medio de citas debido a que consideran la mejor opción y posteriormente veríamos la forma de comunicarles a las personas cuál sería la dinámica que se pudiera utilizar.

Antonio Castro Vázquez, hizo gran hincapié en el tema de salud y aseguró que esto es lo primero que se debe cuidar, es por eso que en la cámara se sigue trabajando con las médicas necesarias.

Por último indicó que ellos como cámara tienen el compromiso de atender a todos los negocios ya sean esenciales y no esenciales.

“Canaco tiene el compromiso de atender negocios esenciales y no esenciales y precisamente, por los esenciales la Cámara debe estar abierta, para prestarles los servicios que requieran”, finalizó el presidente de Canaco.