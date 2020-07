Cancelan la construcción de antena telefónica en Alhuey, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Los plietos, la polémica y el divisionismo que estaba ocasionando entre la ciudadanía la construcción de una antena de telefonía en Alhuey, dado a que se hacía en un solar ubicado entre las casas, da fin a raíz de que la empresa encargada decidió parar completamente la obra y retirarse de la sindicatura, expresa José Luis Beltrán Astorga.

El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Angostura y comisionado para hacer las investigaciones correspondientes y emitir un veredicto final señala que al presentarse una serie de dimes y diretes entre los pobladores y ver que las cosas estaban subiendo de tono sostuvo una reunión tanto con los que estaban a favor como los en contra, hasta con los constructores, esto con la finalidad de tener argumentos sólidos al momento de dar la decisión.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El funcionario municipal manifiesta que a raíz del anuncio que hizo la empresa de cancelar la obra de construcción de esta antena ahora lo que están esperando es que les llegue un documento oficial que explique las razones por las cuales se retiran, pues estaban en proceso de resolver las cosas.

"La obra la iniciaron pero ya luego pararon porque no habían cumplido con los requisitos establecidos por ley como lo son las cartas de usos de suelo, estudio de impacto ambiental y diversos permisos pero después el constructor se movió, tramitó los permisos y los consiguió pero cuando se reanudan los trabajos es cuando se viene el conflicto entre los habitantes de la sindicatura.

Nosotros como comisión nos reunimos con todas las partes y los que estaban en contra aceptaban que se construyera la antena pero en otro lugar, a las orillas, y no entre las casas como se estaba dando y los que estaban a favor, principalmente una persona que era la dueña del terreno donde se estaba construyendo, estaba en desacuerdo y señalaba que se iba hacer en su solar o no se iba hacer en ninguna parte, cosa que no por ningún motivo dado a que finalmente el Ayuntamiento iba ser el que decidiera el terreno alternativo que cumpliera con los requisitos que establece el Plan de Desarrollo Urbano.

La empresa ya tenía contratos con esta persona pero seguro recapacitó por todos los conflictos que se estaban dando entre la ciudadanía, además que la obra ya tenía un buen tiempo detenida, y quizá por todo esto decidió retirarse. Lo que sí necesitamos, y estamos en espera de el, es el escrito de la empresa que señale los motivos que tuvo para cancelar completamente la construcción de la antena", comenta José Luis Beltrán Astorga.

Te puede interesar:

AMLO revela que gastos de su visita a Estados Unidos corrió por cuenta de del Gobierno de Donald Trump, a México solo le costó el traslado

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 15 de julio sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa hoy