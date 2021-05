Candidatos a la alcaldía de Angostura esperan impactar en debate

Angostura, Sinaloa.- De cara a las elecciones del 6 de junio se realizará un importante debate virtual entre los candidatos y las candidatas por la presidencia municipal de Angostura. El debate virtual será transmitido hoy a las 17:00 horas por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y retransmitido por esta empresa, EL DEBATE de Guamúchil, a través de la página de Facebook.

Preparados y con emoción se encuentran los siete candidatos ante su participación, en lo que consideran una gran oportunidad para llegar al electorado a través de las pantallas y lograr más votos. En la charla previa con siete de los ocho contendientes, ya que la abanderada por el Partido Verde Ecologista de México no podrá participar, se pudo conocer qué esperan de este ejercicio de la democracia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La mayoría de los candidatos y candidatas enfatizó en que será un momento clave para impactar en el electorado y dar a conocer las propuestas a los sectores de la población a los que aún no han impactado.

Las candidatas más jóvenes, Citlali Yuneli Mascareño Sánchez, Valeria Urías Verdugo, así como el candidato que participará por primera vez, Jorge Hugo Angulo Cervantes, encuentran el espacio como una plataforma electoral para darse a conocer y mostrarse como las opciones más nuevas y más sanas que buscan un cambio verdadero, pero todo dependerá de cómo logren aprovechar la oportunidad de presentarse ante los angosturenses para lograr impactar.

Son los candidatos de Morena y de Fuerza Por México los que esperan que el debate se desarrolle como un ejercicio democrático y no en señalamientos y confrontaciones, sino en diálogos y exposición de propuestas que necesitan conocer los ciudadanos.

El compromiso de Miguel Ángel Angulo es no atacar a ningún contendiente, y espera civilidad de todos. No mentiras, ejes de acción, es lo que abandera Jesús Camacho, pero queda por ver cómo transcurrirá la participación detrás de las cámaras.

Aglaeé Montoya, candidata el PRI

“Será un debate de propuestas para dar a conocer a la ciudadanía el proyecto y visión de un gobierno inclusivo y con participación social. Iré con la mente abierta para adoptar las buenas propuestas de las y los demás candidatos para incorporarlas a nuestro próximo Plan Municipal de Desarrollo. Nuestra postura será de respeto hacia quienes aspiran por otros partidos, dispuesta a dar la información que se requiera acerca de mis propuestas, del Gobierno que tuve honor de presidir y de mis perspectivas futuras”.

Citlali Mascareño, aspirante de Movimiento Ciudadano

“Me siento muy contenta por tener la oportunidad de alzar la voz por mi municipio, Angostura, y también decirte que estoy preparada para este debate, que los ciudadanos y ciudadanas escuchen las propuestas que tenemos los diferentes candidatos, y estoy segura que ayudará muchísimo para definir el voto para el 6 de junio. Mi trabajo es por y para los ciudadanos, porque no me siento política, sino una ciudadana más que lucha por un cambio verdadero, cansada de malos gobiernos”.

Jesús Camacho, candidato de Fuerza Por México

“Estamos listos y preparados para el debate. No traigo mentiras, sino propuestas con ejes de acción. Me considero una persona preparada y con perspectiva social y humana. Me siento bien, tranquilo, porque paso que damos es paso firme. Espero que el debate sea un ejercicio democrático. Me enfocaré en mis propuestas en temas como turismo sustentable, generación de fuentes de empleo, atención a necesidades en vivienda en campos pesqueros y otros sectores”.

Jorge Hugo Angulo de Redes Sociales Progresistas

“Estoy listo para el debate, porque es una gran oportunidad para poner en claro cómo podemos gobernar el municipio ante las necesidades y problemáticas. Sí considero que puede tener un impacto en el electorado, porque el ciudadano ya piensa diferente, y ésta es una pauta para que la ciudadanía elija. Somos la opción más sana y estamos en la carrera, a pesar de que por primera vez soy candidato, tenemos buena aceptación de la gente y hemos de salir favorecidos”.

Miguel Ángel Angulo, candidato de Morena

“Me siento preparado, tengo claro qué es lo que busco y qué es lo que quiero. Me enfocaré fundamentalmente en las propuestas, sin atacar a ninguno de los candidatos y candidatas, me conduciré con civilidad, y no creo que el resto de los candidatos está en la idea diferente, cada quien tenemos nuestra justificación. Este debate es importante porque es la oportunidad para que el pueblo escuche lo que tenemos que proponer, estoy preparado y voy con todo”.

Leer más: Honradez y atención al ciudadano, esperan del nuevo gobernante de Sinaloa

Perfecto Ruelas, aspirante del Partido Sinaloense

“Es un importante espacio para dar a conocer a la ciudadanía las propuestas. Yo no voy a ir a pelear con nadie, sino a hacer propuestas, que la ciudadanía se dé cuenta qué es lo que tengo que proponer y qué es lo que queremos mostrar. Considero que el debate tendrá un impacto en el electorado, pero sobre todo en los jóvenes, que usan más las redes sociales, aunque creo que la mayoría de los angosturenses lo va a ver. Estoy preparado y con ánimo de triunfo, porque siento que voy a ganar”.

Valeria Urías Verdugo, candidata de Partido Acción Nacional

“El debate es muy importante porque los ciudadanos podrán compararnos en nuestras ideas, nuestras expectativas y sobre todo nuestro compromiso. Yo soy joven, es mi primera participación en política, el debate me permitirá presentarme ante muchos ciudadanos, por eso espero la ciudadanía se interese en ver el debate por las redes sociales y del IEES, para que nos escuchen y tomen la mejor decisión. Espero y tengo confianza en ser yo”.