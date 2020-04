Capacitan y equipan a recolectores de basura en Angostura

Angostura.- Con el objetivo de evitar cualquier contagio ante el Coronavirus, un grupo de trabajadores de recolección de basura en el municipio de Angostura fueron capacitados sobre las medidas de salud y seguridad por la pandemia.

Atendiendo a las indicaciones para proteger a los trabajores de esa área y garantizar la protección ante la contigensia sanitaria quienes realizan una importante labor fueron apoyados con uniformes y con herramientas para el cuidado de su salud, por lo que se informó a los habitantes que a quienes no pongan la basura en bolsas y no sean cerradas correctamente no será recogidas.

Cuidémoslos a ellos que no se han podido quedar en casa para que tú goces del ser servicio fue como se le comunico a la población mediante la red social Facebook la presidenta Aglaeé Montoya Martínez.