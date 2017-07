¡Carambola! en la carretera Guamúchil-Angostura

Guamúchil, Sinaloa.- Un aparatosa carambola se suscita por la carretera Guamúchil- Angostura dejando varias perdidas materiales.

Una llamada de auxilio alertó a las corporaciones policíacas de Angostura y Guamúchil, donde informaron sobre un choque de tres vehículos, por lo que inmediatamente acudieron a brindar apoyo a los conductores.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

Los hechos se registraron a las 13:00 horas de hoy por la carretera que conduce al municipio de Angostura, unos cuantos metros antes de llegar a las vías del tren sobre el kilómetro 5 y medio.

El informe de los hechos fue que la unidad Cherokee color blanca con placas de circulación SAL-35847 la cual era conducida por una mujer, misma que circulaba con rumbo hacia el municipio costero, ya que por un descuido de la conductora provocó que perdiera su carril impactando aun costado con una camioneta Ford con placas UD-28426 cuyo dueño responde al nombre de Heriberto " N" de 49 años de edad vecino del poblado de La Isleta perteneciente Angostura Sinaloa, mismo que venia en el carril opuesto circulando con normalidad, después de impactar esta unidad ford, termino impactandose con otra camioneta Jeep Liberty con placas VRW-7694 Conducida por Rangel "N" de 23 años de edad residente de la Sindicatura de Melchor Ocampo, Mocorito.

Testigos que participaron en el percance señalaron que la conductora de la camioneta Cherokee, recibió una llamada telefónica cuando se encontraba manejando, cuando se descuido por unos instantes para contestar la llamada perdiendo el control y estampándose con los otros dos vehículos.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas por este aparatoso choque, los conductores solo sufrieron golpes superficiales, por lo que no hubo necesidad de trasladarlos a un hospital. Respecto a las unidades participantes resultaron con serios daños materiales, por lo que fueron retiradas y llevadas al corralón municipal inmediatamente para no entorpecer el paso de los vehículos que pasaban por la zona del percance.