Cárcel de Angostura permite visitas cada 15 días y a familiares directos

Angostura, Sinaloa.- No hay una suspensión total de las visitas a internos en el Centro Penitenciario Región del Évora mejor conocido como la cárcel de Angostura, pero si hay medidas importantes para evitar la propagación de contagios por Covid-19 tanto a internos como al personal.

Ante el alza que se ha registrado a nivel estatal, los municipios de la región del Évora han venido presentando decesos y nuevos pacientes de manera regular.

Sobre las medidas preventivas con las visitas a internos, la directora de la penitenciaría, Emma Alcaraz, explicó que se permiten visitas cada 15 días y sólo de familiares directos como los padres y las parejas.

Sin embargo, las que se han registrado este año han sido pocas ya que son los mismos internos y familiares quienes están mostrando mayor cuidado para prevenir una afectación a la salud. “Sin repunte de casos”.

Sobre el repunte de casos se informó que no se registran contagios en internos ni han repuntado en el personal que labora en las distintas áreas. “Todo está tranquilo, no hay nuevos contagios y no hay aglomeraciones”, respondió la directora.

Otro dato a destacar es que aquellos internos que resultaron contagios el año pasado permanecen separados del resto y no han entrado en contacto de nuevo.