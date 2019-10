Carecen de agua y alumbrado público

Mocorito, Sinaloa.- La gente de la comunidad La Huerta, Mocorito señaló que se encuentran en una situación crítica debido a que el servicio de agua potable no es tan bueno como se esperaba, además de ese servicio también cuentan con problemas en el alumbrado público, el cual les falla mucho y la mayoría de las lámparas no funcionan. Este problema preocupa a los habitantes, quienes sufren las consecuencias.

La señora Sandra González señaló que se requiere de una solución de inmediato porque no pueden seguir sin agua y a oscuras. Aseguró que las calles tampoco se encuentran en un buen estado y requieren de una raspada o algo para que no se formen esos baches tan grandes en esta temporada de lluvias que aún no acaba.

Por otro lado, los habitantes señalaron que en cuestiones del servicio de la recolección de basura se encuentren bien y que el camión pasa puntualmente cada semana para llevarse los desechos que se generan durante los siete días.

Otro de los beneficios con los que cuentan los habitantes de la comunidad La Huerta, es un espacio donde tienen un kiosco y la juventud puede pasar parte de las tardes tranquilamente.

El peor problema con el que cuentan estos vecinos es la falta de calidad en el servicio del alumbrado público. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Asimismo, cuentan con una carretera en buen estado, la cual es el acceso a la cabecera municipal de Mocorito.

La señora Sandra González informó que también se cuenta con algunos planteles educativos, del nivel preescolar y primaria. Destacó además que cuentan con un camión que los traslada hacia la cabecera municipal.

Para finalizar dijo que es una comunidad un poco olvidada por el Gobierno Municipal y que requieren de mucha ayuda para salir de todos los problemas que se han generado a través de tanto tiempo y que nadie ha dado una solución adecuada.

Este hecho es muy complicado para las personas que habitan en la comunidad La Huerta, porque viven muy alejados de Mocorito y cualquier falla en los servicios se tarda más de lo que deberían en solucionarlo, esto en ocasiones por la distancia.