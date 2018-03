Carne local no está siendo consumida: Ganadera

Guamúchil, Sinaloa.- La situación para el sector ganadero de Guamúchil no mejora. De principio la falta de agua para los cultivos de pasturas, posteriormente la escasez de alimentos y ahora el poco consumo de carne de res en la localidad, acción que contribuye a disminuir la venta de ganado, así lo afirma el presidente de la Ganadera Local General Productores Pecuarios de Guamúchil Honorio Camacho Angulo.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Una de la situaciones que viene a contribuir a que los ganaderos no tengan sus hatos en situaciones estables para poder concretar mejores ventas es la escasez de alimentos que se ha dado en los últimos meses. “Las ventas de ganado se están dando de manera local, hay mucho ganadero que tiene el ganado flanco y quiere venderlo”. También dijo “desgraciadamente el mercado para la venta de los hatos que nosotros tenemos aquí en Guamúchil no es tanto”. Dijo que el Rastro Municipal trabaja con poquitos animales y que en las carnicerías es poca la carne que se está vendiendo”.



De acuerdo con Honorio Camacho, presidente de la ganadera, las carnes locales no se están consumiendo. “Desgraciadamente las personas prefieren la carne de algunos supermercados, es una carne que viene inyectada, si tú compras un kilo y lo dejas que se descongele vas a ver una carne blanca que tiró medio kilo de agua, es lo que estamos comiendo nosotros como consumidores”.

Se hizo la recomendación por parte de las autoridades de la Ganadera local el consumir carne que se genera en la región, ya que argumentan es carne fresca que no contiene ninguna alteración.

Recomiendo comprar carne local, carne regional ya que esta va directa de las carnicerías al Mercado Municipal, es una carne fresca de campo que no tiene nada de químicos.

Día con día los problemas de salud por consumo de alimentos con altos químicos o alteraciones con hormonas se hacen presentes, es por ello que Honorio Camacho dice “Si nos damos cuenta día con día se han generalizado mucho los problemas de cáncer, es por eso, porque estamos consumiendo cosas que no son adecuadas, ya que en algunas engordas se usan diversos suplementos”.

Aunque los ganaderos constantemente están trabajando en establecer estrategias para una mejor comercialización, no se ha logrado concretar que el consumo del ganado local aumente.

El producto primario el cual es nuestro ganado se ve afectado ya que el mercado está cayendo y no se ven mejoras o avances.

Fue en el mes de enero cuando se dio a conocer que el precio del ganado se reflejaba a la baja, en donde se dijo que todo era producto de las afectaciones al campo de las condiciones climatológicas. En el mes de enero el precio del ganado se comercializó el kilo en 24 pesos y hasta 26, precios que no eran tan favorables para los ganaderos locales.