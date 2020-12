Católicos de Guamúchil están divididos entre la iglesia y la salud

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la incertidumbre de que se lleve o no a cabo el Docenario de la Virgen de Guadalupe en Guamúchil, algunos habitantes manifestaron su punto de vista sobre el tema. La ciudadana Milza Castro dijo que era muy creyente y que su religión era y siempre será católica.

“Yo, la verdad, soy muy creyente, 100 por ciento católica, pero la verdad con esto de que anda el virus, aunque sí se vaya a celebrar, la verdad, no voy a ir, más vale cuidar de mi salud que andar arriesgándose, porque aparte cada año se llena de gente, y no puedo saber si en verdad no están enfermos y si se cuidan, más vale quedarme en la casa, y ahí voy a hacer los rosarios para no dejarlo pasar, que de todas formas no pasa nada si no voy”, comentó.

Lourdes Santos informó que ella no acudirá a la misa del Docenario por miedo a contagiarse de COVID-19 debido a que la aglomeración de personas es demasiada.

“Este año no iré al Docenario de la Virgen por miedo a que con la bola de personas llegue a enfermarme del virus, y como soy una señora ya mayor, tengo temor a que algo me pase, mejor haré una velación en mi casa, porque soy muy devota de la Virgen”, finalizó.

Alba Perea considera prudente acudir a este evento para pedirle a la Virgen que esta enfermedad se vaya lo antes posible.

Yo soy muy católica y todos los años voy al rosario que le hacen a la Virgen, este año iré con tapabocas a rezarle a la Virgen para que ayude a que se vaya esta enfermedad.”

Rebeca Montoya se considera una mujer muy católica y dice estar segura de que la Virgen la cuidará estando en su casa.

“No puedo faltar ningún día a rezarle a la Virgen, porque todos los años venimos con mi familia, mi hija me dijo que no fuera, pero no le haré caso, solo me cuidaré mucho, ella nos cuida mucho, y pues la verdad miedo no tengo, porque sé que nos cuida y no va a dejar que algo nos pase estando en su casa”, comentó.

Sector Salud recomienda no asistir al docenario

Pese a la pandemia provocada por el Covid-19, el docenario a la Virgen de Guadalupe en Guamúchil se llevará a cabo. Sin embargo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, recomendó apegarse a los lineamientos de la Secretaría de Salud y no asistir a eventos masivos.

Cabe señalar que el especialista, expuso que conforme la movilización de la gente, el virus se va desplazando, es por ello que hay una alta posibilidad de algún contagio si hay aglomeración.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número III, emitió las recomendaciones esenciales las cuales son: utilización del cubrebocas, mantener la sana distancia, el lavado de manos constantemente, y si se llega a presentar algún síntoma, acudir de forma inmediata a recibir atención médica.