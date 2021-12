Celebran el Festival del Chilorio en el Pueblo Mágico de Mocorito, Sinaloa

Mocorito, Sinaloa.- Con la participación de 40 expositores del ámbito restaurantero y artesanal se realizó hoy el Segundo Festival del Chilorio de Mocorito, Sinaloa, “para el mundo”.

La fiesta gastronómica vistió de gala al Pueblo Mágico que recibió alrededor de 1 mil 500 visitantes. Como invitada especial asistió la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Ma. del Rosario Torres Noriega, quien presidió la inauguración del festival en compañía de la Presidenta Municipal de Mocorito, María Elizalde Ruelas.

En el evento la alcaldesa de Mocorito agradeció la presencia de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, quien visitó por tercera vez el municipio en menos de dos meses de gestión.

“Agradecemos mucho sus atenciones Secretaria, estoy segura que haremos una excelente mancuerna en pro del turismo, pues los Pueblos Mágicos tienen una participación especial en la actividad turística”, añadió.

María Elizalde subrayó que difundir el Festival del Chilorio es importante pues además de ser un producto ligado a la historia y gastronomía regional, el chilorio ha dado identidad a Mocorito en México y el mundo.

Para los mocoritenses es muy gratificante escuchar que la gente exprese su gusto por los atractivos de este Pueblo Mágico y gracias a ello, en los últimos años ha incrementado la afluencia de visitantes y se trabajará para incentivar la economía familiar a través del turismo, ofreció.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Ma. del Rosario Torres Noriega, compartió un saludo del Gobernador Rubén Rocha Moya y refrendó el compromiso de recorrer todos los rincones de la entidad para conocer y promover sus atractivos turísticos, históricos y culturales y su rica gastronomía.

“Por eso vamos a recorrer no solo Sinaloa, sino hasta donde necesario para que la gente vea como se disfruta en la entidad, mi tarea es promover el turismo, el gobernador me ha reiterado que el sector turístico no solo es el destino de sol y playa, sino los 18 municipios, y trabajaremos para que la derrama económica se sienta en los bolsillos de todos, no solo de unos cuántos… tenemos mucho trabajo pero soy muy apasionada de lo que hago”, aseguró Torres Noriega

La funcionaria estatal reiteró que Mocorito está precioso e invitó a dar un buen trato al turista para que le queden ganan de volver.

El Presidente de la Canirac Sinaloa, Miguel Taniyama Cevallos comentó que en la Secretaría de Turismo se están haciendo bien las cosas y hay acuerdos que engrandecerán la operación de los Pueblos Mágicos, y los polos económicos de desarrollo turístico y gastronomía no se van a ir a un solo lado, “porque la equidad llegó a Sinaloa”.

Posteriormente, la Secretaria de Turismo junto con las autoridades municipales realizaron el tradicional corte de listón y un recorrido por los diferentes stands para degustar del chilorio en diferentes presentaciones, así como la inauguración del Safari “Toro Viejo” que viene a sumarse a los trenecitos “centenario” y “chilorio” que ofrecen a los turistas paseos por el pintoresco pueblo mágico de Mocorito.