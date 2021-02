Celebran el natalicio de Luis Donaldo Colosio en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- El día de hoy se homenajeó al extinto Luis Donaldo Colosio frente al monumento que se realizó en su honor en esta ciudad de Guamúchil. Wilbert Adayr Aguilar Lugo, presidente de la Fundación Colosio en Salvador Alvarado, fue quien envió un emotivo mensaje con el propósito de que este transcienda en la historia de México.

“No bastan las palabras para generar la transformación, son necesarios los hechos, no basta con señalar lo mal que lo hicieron los gobiernos pasados, es necesario dar resultados, no basta con vivir una vida austera, se requiere garantizar las oportunidades de empleo para todos los ciudadanos, no bastan los amuletos para evitar la muerte de cientos, de miles de mexicanos, se requiere de entender cuáles son las necesidades y destinar los recursos necesarios para atenderlas, no basta ser presidente de una nación, se requiere gobernar para todos”, citó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aguilar Lugo, dijo además que en esta fecha se recuerda el natalicio de Luis Donaldo Colosio, una persona que entendía perfectamente lo que se necesitaba para generar una verdadera transformación. “Una transformación de primera, no de cuarta”.

Declaró que su legado ha transcendido y recordado en la actualidad por vivir de acuerdo a sus principios.

Expresó que él, es un hombre de principios que confía más en los hechos que en las palabras. Es por eso afirma ser un hombre de palabra. “Sin lugar a duda son los hechos los que hablan más que mil palabras”, comentó.

Con tristeza expresó que se tiene más pobres en este país, hay menos empleo, un incremento histórico en muertes violentas, sectores estratégicos desamparados, como lo son los campesinos, ganaderos. Firmemente aseguró que todo esto debilita al país.

Leer más: Así es la mutación de Covid-19 descubierta en México

“Luis Donaldo Colosio dijo que era necesario gobernar más para el desarrollo y menos para la regulación y el control, por esos y muchos más principios es que Luis Donaldo Colosio ha transcendido y se mantiene en la aceptación de todo el pueblo mexicano. Hoy recordamos a un priísta que transciende a la historia porque entendía perfectamente lo que necesitaba México, y lo dijo con claridad. El país no requiere de aventuras políticas como la que inició en el 2018, no quiere sacos al vacío como las decisiones que se están tomando de parte del gobierno federal”, finalizó.