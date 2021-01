Centro de Salud Guamúchil cuenta con un ligero desabasto de medicamentos

Guamúchil, Sinaloa.- De 170 claves como se les llama a los medicamentos, el Centro de Salud de Guamúchil, cuenta solo con 100 presentando un ligero desabasto, informó el director de la institución, Idelfonso Urías, quien además explicó que últimamente se han estado surtiendo algunos medicamentos crónicos que no se había surtido.

“Precisamente ahorita están en reajuste de los programas, como lo son el de Adultos Mayores, el de Embarazadas, el de Prevención Social, de Niños, de Nutrición, entre otros. Entonces los programas se están reajustando pero si tenemos medicamentos comparado a unos meses atrás en donde teníamos el 40 por ciento y ahorita tenemos 50 o 60 por ciento”, informó.

Explicó que se debe entender que el abastecimiento es acorde al uso que se le da al medicamento.

“Si no hay pacientes pues para qué queremos esos medicamentos, así se maneja esto. Si aumenta el volumen de pacientes aumenta el apoyo y viceversa. La verdad que la pandemia no ha permitido tener una estabilidad en cuanto a que las consultas estén al 100 por ciento, ahorita estamos en un 40 por ciento”, explicó.

Detalló que esto es debido a que los pacientes no acuden por temor a contagiarse, pero lo exhortó a que se sigan atendiendo en el Centro de Salud, porque afirmó que no corren riesgo de contraer el Covid-19 ya que no atienen a pacientes con ese tipo de síntomas.

