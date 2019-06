Centros de rehabilitación están más supervisados

Guamúchil, Sinaloa.- Cualquier centro que pretenda instalarse en la ciudad requiere ser evaluado para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028 y la ley estatal que regula las adicciones, además de cumplir con los requisitos que indica la Cédula de Evaluación que aplica el personal de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento contra las Adicciones y Centros de Rehabilitación del Estado (CEPTCA).

En los recorridos que realiza el personal de la Jurisdicción Sanitaria 03 por lo menos cada tres meses a todos los centros de rehabilitación, se les brinda atención médica a estos grupos en estado de vulnerabilidad, con acciones como vacunación, toma de muestras de baciloscopia, en búsqueda de tuberculosis, así como prueba para detectar enfermedades de transmisión sexual, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velasco Zayas.

A través de la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) se atiende a los pacientes con consumo de drogas, a los que se les realizan diagnósticos por medio de un tamizaje. Asimismo, se recibe y analiza la información que se genera en los centros de rehabilitación. Velazco Zayas explicó que se tiene un registro semanal de las operaciones y nuevos casos, de los ingresos, egresos, tipo de droga, edad y sexo, por medio del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea).

Actualmente los centros de tratamiento de las adicciones están siendo más regulados y supervisados, afirmó Cristian Aldo Muñoz Madrid, comisionado en Sinaloa de la CEPTCA. Mencionó que en el caso de Guamúchil, se han clausurado centros que no cumplían con la normatividad, y no se ha permitido la apertura de otros que no contaban con el permiso del Ayuntamiento, pero el trabajo es en conjunto y los padres de familia tienen que estar más al pendiente de sus hijos, exhortó.

“Nos están entregando a los jóvenes porque ya no hallan qué hacer con ellos. Necesitan reforzar las reglas en casa, con instrucciones claras y precisas, que tengan horarios, que fijen situaciones que puedan poner barreras en los jóvenes y que no los dejen tan libres”.