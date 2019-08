Cerrarán estación de Bomberos si no se logra adquirir una bombera

Mocorito, Sin. Las bomberas con las que cuentan en este municipio tienen alrededor de 30 años de antigüedad y el desgaste es demasiado, incluso la que está en la estación de Pericos se encuentra inhabilitada, porque el motor se dañó y se requieren alrededor de 50 hasta 70 mil pesos para su reparación.

Por tal motivo se encuentra totalmente en abandono debido a que Bomberos no cuenta con el recurso para la reparación de este equipo.

Valentín Alapizco Arce, comandante de Bomberos, mencionó que en estos momentos les prestaron una bombera de la ciudad de Culiacán, pero al momento de que se la pidan deberá de enviar una de Mocorito para la sindicatura, lo que implicaría que Guamúchil debe brindar la ayuda necesaria, porque la estación de la cabecera de Mocorito se cerrará.

“Estamos a la espera de ese recurso para poder comprar otro motor, porque no nos gustaría cerrar ninguna estación, pero si no hay más opción se tendrá que hacer”, dijo Alapizco Arce.

Agregó que el presupuesto que se tiene solamente es para gasto corriente y con posturas menores, lo cual no les alcanza para hacer un gasto mayor.

“No tenemos capacidad de cómo adquirir otra unidad”, citó.