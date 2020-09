"Chenel" Valenzuela ahora va por la alcaldía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- En conferencia de prensa dada hoy por la mañana, el diputado local declarado independiente, José Manuel "Chenel" Valenzuela López, afirmó que deja el municipio de Angostura para ahora enfoncarse de lleno en buscar la candidatura a la alcaldía de Salvador Alvarado y estaría dispuesto para cualquier partido político que lo necesite.

El popular "Chenel", quien ha sido tres veces presidente municipal de Angostura por diferentes partidos y dos veces diputado local, afirma que afortunadamente esta en el ánimo de la ciudadanía alvaradense y eso le da mucho impulso para buscar lograr un gran reto más en su carrera administrativa.

"Sinceramente les digo que la gente me está esperando, quiere que sea el candidato en Salvador Alvarado, así me lo han demostrado cuando voy caminando por las calles y me echan grito diciéndome hey loco cuando le vas a lanzar pues, te queremos aquí como presidente municipal de Salvador Alvarado, estamos contigo, te vamos a apoyar, y pues la verdad yo nunca he dicho que de esa agua no voy a beber.

Por lo pronto vamos a esperar porque el tiempo va ir diciendo cuándo será el momento, pero sí les digo que estamos preparados para lo que venga y si la candidatura, sea por el partido que sea, llega a mi seguro estoy que ganamos la elección en este 2021.

Yo en Angostura he recibido tanto que me siento tan agradecido con su gente, pero ahí ya es momento de darle oportunidad a otras generaciones que aspiran y tienen todo el derecho de hacerlo, es por ello que me retiro del ese municipio para dejarles el lugar y me retiro a tiempo, como gran campeón con corona.

El ciclo se cierra en Angostura y ahora estamos buscando nuevos horizontes, a explorar en Salvador Alvarado donde la gente le respondió para llegar a la diputación y sigo en el ánimo de ellos, eso nos motiva a porqué no el día de mañana ser su presidente municipal", explicó José Manuel Valenzuela López, el popular "Chenel".